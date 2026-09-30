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Partnerstvo SEPS a Nadácie Dionýza Ilkoviča prepája školu s praxou: Stredoškoláci navštívili elektroenergetický dispečing


Tagy: Cena Dionýza Ilkoviča PR

Ako sa riadi elektrizačná sústava Slovenska, čo sa stane pri náhlom výpadku veľkej elektrárne a ako by sa po blackoute obnovovalo zásobovanie elektrinou? Talentovaní stredoškoláci, ktorí sa ...



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cdi mag sed za seps 16_55530754476_o 676x450 30.9.2026 (SITA.sk) - Ako sa riadi elektrizačná sústava Slovenska, čo sa stane pri náhlom výpadku veľkej elektrárne a ako by sa po blackoute obnovovalo zásobovanie elektrinou?


Talentovaní stredoškoláci, ktorí sa venujú fyzikálnym olympiádam, spolu so svojimi učiteľmi navštívili Slovenský elektroenergetický dispečing (SED) v Žiline. Exkurzia je jednou z aktivít nového partnerstva Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) a Nadácie Dionýza Ilkoviča. Jeho cieľom je podporovať výnimočných pedagógov a približovať mladým ľuďom technické odbory, ktoré bude energetika v nasledujúcich rokoch potrebovať.

Slovenský elektroenergetický dispečing je najvyšším operatívnym pracoviskom riadenia elektrizačnej sústavy Slovenska. Jeho dispečeri 24 hodín denne dohliadajú na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sústavy, výkonovú bilanciu, frekvenciu a napätie, cezhraničné toky elektriny či podporné služby. Koordinujú prevádzku s výrobcami, distribučnými spoločnosťami aj zahraničnými partnermi a pripravujú postupy pre mimoriadne situácie vrátane obnovy sústavy po rozsiahlom výpadku.

Študenti počas návštevy videli hlavné dispečerské pracovisko, sledovali aktuálne toky elektriny v slovenskej prenosovej sústave a na tréningovom simulátore si mohli vyskúšať riešenie modelových prevádzkových situácií. Dozvedeli sa tiež, ako fungujú regulačné rezervy, prečo musí sústava zvládnuť výpadok významného zariadenia bez reťazového šírenia poruchy, ako sa riadi nábeh a pripojenie nového veľkého zdroja do sústavy či ako prebieha takzvaný štart z tmy.

Návšteva mala aj veľmi praktický rozmer. Energetika prechádza výraznou technologickou zmenou a potrebuje novú generáciu elektrotechnikov, energetikov, informatikov, dátových analytikov či odborníkov na automatizáciu a kybernetickú bezpečnosť.

"Nedostatok technicky vzdelaných ľudí dnes nepociťuje iba SEPS, ale celý priemysel. V energetike zároveň prebieha generačná výmena a rastú nároky na odborníkov, ktorí rozumejú elektroenergetike, automatizácii aj práci s dátami. Aj preto je dôležité ukazovať mladým ľuďom už počas strednej školy, čo táto práca v skutočnosti obnáša a aké možnosti im štúdium technických odborov môže otvoriť. Ak majú dobrý základ z matematiky a fyziky, majú na čom stavať a v energetike ich budeme potrebovať," hovorí Ing. Stanislav Prieložný, výkonný riaditeľ sekcie riadenia SED.

Práve podpora záujmu o prírodné a technické vedy je jedným z dôvodov, prečo sa SEPS stala partnerom jubilejného 10. ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča. Nadácia už desať rokov oceňuje výnimočných učiteľov a učiteľky, ktorí sa talentovaným žiakom venujú nad rámec bežného vyučovania, pripravujú ich na olympiády a často zásadne ovplyvnia aj ich rozhodovanie o budúcom štúdiu.

"Ak chceme mať dostatok ľudí schopných zvládnuť zmeny, ktorými energetika prechádza, musíme podporovať záujem o matematiku, fyziku, informatiku a technické odbory už na základných a stredných školách," hovorí Ing. Michal Cabala, PhD., výkonný riaditeľ SEPS pre stratégiu, inovácie a medzinárodnú spoluprácu. Podľa neho pritom zohrávajú kľúčovú úlohu práve pedagógovia: "Bez kvalitných učiteľov a učiteliek prírodovedných predmetov nebudú kvalitní vedci, vývojári ani energetici."

Partnerstvo SEPS a Nadácie Dionýza Ilkoviča tak prepája dve skupiny, ktoré sa navzájom potrebujú. Na jednej strane sú firmy a strategické odvetvia hľadajúce nových odborníkov, na druhej kvalitní učitelia, ktorí už dnes dokážu objaviť, rozvíjať a nasmerovať talent mladých ľudí. Návšteva žilinského dispečingu zároveň ukázala študentom jednu z možností, kam ich záujem o fyziku môže po vysokej škole priviesť – k práci v strategickej prevádzke jednej z najdôležitejších infraštruktúr štátu.

SEPS v kocke


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., je prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenskej republiky. Zabezpečuje prenos elektriny prostredníctvom vedení veľmi vysokého napätia. Elektrinu nevyrába ani ju nepredáva domácnostiam. Prepája výrobcov, distribučné spoločnosti, veľkých priemyselných odberateľov a zahraničné sústavy. Jej dispečing nepretržite udržiava rovnováhu medzi výrobou a spotrebou elektriny. SEPS patrí medzi kľúčové prvky kritickej infraštruktúry a energetickej bezpečnosti štátu. Investuje do modernizácie siete, digitalizácie, inovácií a kybernetickej ochrany. Zároveň spolupracuje so školami a podporuje vzdelávanie budúcich technických odborníkov a odborníčok.

O Cene Dionýza Ilkoviča


Cena Dionýza Ilkoviča oceňuje výnimočných učiteľov matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky na základných a stredných školách. Jej cieľom je zvyšovať prestíž učiteľského povolania, podporovať kvalitné prírodovedné vzdelávanie a upozorňovať na význam pedagógov pri rozvoji budúcej generácie vedcov, výskumníkov a odborníkov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Partnerstvo SEPS a Nadácie Dionýza Ilkoviča prepája školu s praxou: Stredoškoláci navštívili elektroenergetický dispečing © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cena Dionýza Ilkoviča PR
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