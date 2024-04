Odvolaním Mazáka nabrala súdna rada nový SMER. Opozícia kritizuje zásahy Ficovej vlády do súdnictva (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nový SMER súdnej rady

Zásahy politickej moci do súdnictva

Členovia Súdnej rady SR na svojom zasadnutí v utorok 16. apríla odvolali svojho predsedu Jána Mazáka. Za návrh hlasovali desiati členova rady, dvaja sa zdržali a štyria nehlasovali. Dôvodom na odvolanie predsedu Súdnej rady SR Mazáka bolo podľa siedmich členov rady, ktorí jeho odvolanie navrhli, to, že údajne zneužil svoje právomoci. Konkrétne mu vyčítali zneužitie funkcie a neoprávnené zbieranie informácií voči konkrétnym sudcom.





17.4.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko PS ) vystríha pred ovládnutím súdnictva vládnou koalíciou. Podľa podpredsedníčky hnutia a poslankyne parlamentu Lucie Plavákovej sa k tomu Slovensko priblížilo dvomi krokmi.Jedným z nich je odvolanie Jána Mazáka z pozície predsedu Súdnej rady SR a tým druhým zvolenie nového člena danej rady, ktorý ale podľa progresívcov nedisponuje predpokladmi pre výkon takejto funkcie.„A nebude žiadnym prekvapením, keď Peter Pellegrini po nástupe do funkcie prezidenta vymení aj členov a členky, ktoré nominovala prezidentka Zuzana Čaputová , a nahradí ich podobne nekompetentnými ľuďmi," predpokladá Plaváková a vyjadruje obavy z toho, že súdna rada už nebude plniť úlohu pri zaisťovaní nezávislosti súdnictva.Ďalšia opozičná strana Sloboda a Solidarita SaS ) je toho názoru, že Mazákovým odvolaním nabrala súdna rada nové smerovanie. Bývalá ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SaS Mária Kolíková podotkla, že činnosť rady by nemala uniknúť pozornosti, keďže zasahuje do justície a má potenciál napomáhať jej ideálom, či kriviť ju.„Ďakujem Jánovi Mazákovi za jeho neochvejnú podporu pri akýchkoľvek ťažkých zmenách v justícii a pri obhajobe hodnôt spravodlivosti. Jeho odvolanie z funkcie predsedu Súdnej rady SR je výstražným upozornením, že súdna rada od dnešného dňa naberá nový SMER ,“ uviedla Koliková. Vyjadrila i obavu z toho, že súdna rada, ako orgán sudcovskej legitimity, na dlhší čas stratí spôsobilosť byť inštitúciou, ktorá jednoznačne stojí na strane čestných sudcov.Na Mazákovo odvolanie reagovali i mimoparlamentní Demokrati . Aj oni varujú pred tým, že ide o ďalší krok na ovládnutie súdnictva.„To, čo predviedla súdna rada, žiaľ, nemá súvis s nezávislým súdnictvom. Už pred časom premiér Robert Fico v médiách jasne odkazoval, že dúfa, že sa o Mazákovom osude čoskoro rozhodne. A dnes o ňom rozhodli práve jeho nominanti v Súdnej rade SR. Potrebuje v tejto krajine niekto ešte väčší dôkaz o zasahovaní politickej moci do súdnictva?," pýta sa podpredseda Demokratov Juraj Šeliga Je tiež toho názoru, že do súdnictva sa vracia „duch Štefana Harabina " a obáva sa, že nepôjde o posledný zásah v rade. Šeliga tiež označil postup pri Mazákovom odvolávaní za nedôstojný, myslí si, že Mazák nemal priestor pripraviť si obhajobu.„Kde sa tak navrhovatelia ponáhľali, že nedovolili profesorovi Mazákovi, aby sa pripravil na svoju obhajobu?," spytuje sa podpredseda Demokratov.