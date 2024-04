V rómskej osade vyhorelo deväť obydlí, o strechu nad hlavou prišli desiatky ľudí

Vyhorelo deväť obydlí

Príčinu požiaru vyšetrujú

17.4.2024 (SITA.sk) - Hasiči zo Stropkova a Beharoviec v noci zasahovali pri požiaroch obydlí. Takmer 50 ľudí prišlo o strechu nad hlavou pri požiari v rómskej osade v Stropkove. V Lipovciach (okres Prešov) horela prístavba pri chate.Ako agentúru SITA informovala operačná dôstojníčka Hasičského a záchranného zboru v Prešov, v oboch prípadoch zásahy aj po ôsmej hodine ráno stále trvajú.Na ulici Za jarkom v Stropkove začali pred pol jednou v noci horieť chatrče v miestnej osade. Ich obyvatelia z nich museli byť evakuovaní.„Vyhorelo deväť obydlí, v ktorých bývalo celkovo 46 osôb. Je to bez zranení. Osoby sa vyslovili, že nepotrebujú náhradné bývanie. Dočasne sa ubytovali u príbuzných a susedov," uviedla operačná dôstojníčka.Pri požiari zasahuje už druhá zmena hasičov. S požiarom najskôr bojovalo 14 hasičov so šiestimi kusmi techniky, spolu s dvomi dobrovoľnými hasičskými zbormi.„Aktuálne sa príslušníci prestriedali, prišli čerství. Ide o šesť príslušníkov. Stále sa doháša a rozoberá konštrukcia, aby tam neboli skryté ohniská," dodala operačná dôstojníčka s tým, že na mieste je zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina, ani výška škôd zatiaľ určená nebola a sú v štádiu vyšetrovania.Hasiči sa vrátili aj k požiaru v Lipovciach, pri ktorej po druhej v noci zasahovalo sedem príslušníkov so štyrmi kusmi techniky z hasičskej stanice Beharovce.Preverovali nahlásený požiar jednoduchej stavby a dreva pri sklade. „Krátko pred ôsmou hodinou ráno bolo políciou opäť nahlásené tlenie drevenej konštrukcie prístavby pri chate po požiari. Naša jednotka išla situáciu preveriť, prípadne dohasiť," dodala operačná dôstojníčka HaZZ.