Odvolávanie členov vlády môže byť na aktuálnej schôdzi parlamentu, progresívci zvažujú podanie na ústavný súd

1.6.2025 (SITA.sk) - Päť návrhov na odvolanie členov vlády alebo samotnej vlády, ktoré boli presunuté z predošlých parlamentných schôdzí, by mohli byť prerokované na aktuálnej schôdzi národnej rady.V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to pripustil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).Zároveň však kritizoval opozíciu, ktorá by podľa neho chcela mimoriadne schôdze na odvolávanie členov vlády zvolávať každý týždeň. „Bez ohľadu na to, či ten dôvod je," povedal Gašpar s tým, že mimoriadnych schôdzí „bolo ozaj veľa".Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v tejto súvislosti poukázal na to, že niektoré odvolávania v parlamente stoja od minuloročnej jesene.„Medzitým pribudli ďalšie dôvody pre pani (ministerku kultúry Martinu) Šimkovičovú, pána (ministra vnútra Matúša) Šutaja Eštoka, myslím, že tam je pán (minister životného prostredia Tomáš) Taraba. Takto nemôže fingovať parlament," zdôraznil Šimečka.Šéf progresívcov doplnil, že opozícia v tejto súvislosti zvažuje podanie na ústavný súd. „Keď sú ministri odvolávaní, tak sa majú prísť obhájiť. A to sa nedeje. Je to vyslovene antidemokratická prax," dodal Šimečka.