Štát počas pandémie pochybil, podľa Gašpara covidové amnestie nie sú návodom na porušovanie pravidiel

Porušenie bezpečnostných pravidiel

Covidové amnestie

1.6.2025 (SITA.sk) - Osoby, ktoré museli byť počas pandémie ochorenia Covid-19 v štátnej karanténe, majú právo na odškodnenie, keďže boli porušené ich ústavné práva. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR predseda opozičného Progresívneho Slovenska Na druhej strane však odmieta, aby boli v rámci takzvaných covidových amnestií odškodnení ľudia, ktorí počas pandémie porušovali hygienické a bezpečnostné pravidlá.„Ja si teraz spomínam na tisíce našich zdravotníkov, lekárov a sestier, ktorí padali do mdlôb, koľko museli pracovať," pripomenul Šimečka. Na druhej strane boli podľa neho ľudia, ktorí nenosili rúška, nedodržiavali odstupy a ohrozovali spoluobčanov.„A týmto ľuďom ideme povedať, že - dobre, že ste nedodržiavali pravidlá. Nič sa vám nestane, ak ste ohrozovali spoluobčanov. Môžete to robiť kedykoľvek do budúcna," skonštatoval Šimečka.Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) by mali byť covidové amnestie po vetovaní prezidentom prijaté v takej podobe, v akej už boli schválené. Nesúhlasí pritom, že by amnestie boli návodom nedodržiavať pravidlá v budúcnosti. V tejto súvislosti Gašpar poukázal na takzvané zbraňové amnestie.„Nikdy to neskončilo tým, že by sa ľudia, keďže tušia, že môžu byť zase niekedy vyhlásené amnestie na túto oblasť, vyzbrojovali," zdôraznil Gašpar.Štát podľa Gašpara počas pandémie pochybil v rôznych oblastiach. „Nie je to len oblasť toho, že vyžadoval nejaké úhrady, keď určil niekomu karanténu, ale sú to aj tie pokuty za niektoré konkrétne porušenia," dodal Gašpar.