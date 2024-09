Odvolávanie Kolíkovej a Šimečku sú len politické hry, poslankyňa SaS vyzýva opozíciu k jednote (video)

Opozícia musí vyslať jednoznačný signál

Koalícia sa snaží odviesť pozornosť inde

13.9.2024 (SITA.sk) - Opozícia musí zostať jednotná aj pri voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS) a neskočiť na hru koalície. Uviedla to v piatok na tlačovej besede poslankyňa SaS Mária Kolíková , ktorá je opätovne navrhnutá ako kandidátka na predsedníčku tohto výboru po tom, čo ju koalícia odvolala.„Jednota opozície je teraz kľúčová pre obranu demokracie,“ zdôraznila. Kolíková trvá na tom, že bola odvolaná z vymyslených dôvodov len preto, že si robila svoju prácu, kontrolovala SIS a poukázala na „hanebný a škandalózny“ spôsob, akým sa Pavol Gašpar stal šéfom tajnej služby.„Navrhnúť iného kandidáta by znamenalo, že opozícia pristúpila na ich hru a koalícia môže kádrovať opozíciu,“ hovorí Kolíková s tým, že opozícia musí preto vyslať jednoznačný signál. Zároveň dodala, že keďže koalícia navrhuje na post predsedu výboru poslanca Samuela Migaľa Hlasu-SD , je pravdepodobné, že bude zvolený.Divadlo v parlamente, ktoré predvádza koalícia v súvislosti s odvolávaním opozičného lídra Michala Šimečku PS ) z postu podpredsedu parlamentu, podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) dokazuje, že táto koalícia ide po vzore Komunistickej strany Československa kádrovať opozičných politikov. Ako povedal, vymýšľa si na nich rôzne argumenty, hádže na nich špinu a odvoláva ich z funkcií, čím prekračuje všetky medze.Kolíková uviedla, že jej odvolanie má s odvolávaním Michala Šimečku spoločné to, že v oboch prípadoch ide o vymyslené dôvody a logické nezmysly, ktoré slúžia na to, aby sa poškodili predstaviteľov opozície. Cieľom je podľa nej prekryť vlastné konflikty záujmov koalície a odviesť tému inde.„Koalícia chce prekryť neschopnosť svojho vládnutia, to, že budú zastavené eurofondy, že bol prepustený na slobodu ich človek odsúdený za korupciu (bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik , pozn. SITA) a aj to, že podpredseda parlamentu Žiga už nie je trestne stíhaný, lebo si sám pomohol svojím hlasovaním. O tomto by sme sa mali baviť v parlamente, toto je skutočný konflikt záujmov,“ prízvukovala Kolíková.