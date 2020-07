Odvolávanie Matoviča bude divadlo, tvrdí Pčolinský a Šeliga sa na Ficových operáciách nebude zúčastňovať

Opozícii chýba viac ako 20 hlasov

Odvolávaniu už čelil Pellegrini aj Fico

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2020 - Klub Sme rodina podľa svojho šéfa Petra Pčolinského stojí za premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a návrh opozície na jeho odvolanie nepodporí. Podľa Pčolinského pôjde „len o divadlo“.Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) uviedol, že sa „nebude zúčastňovať na operáciách Roberta Fica (Smer-SD)“. Predsedníčka klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová v tejto súvislosti dodala, že „pána premiéra rozhodne podržia“. Klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v stanovisku uviedol, že o ďalšom postupe bude rokovať.Podnetom na odvolanie premiéra je kauza jeho diplomovej práce, v ktorej bez citovania použil dve knihy slovenských ekonómov. Na odvolanie predsedu vlády je potrebných aspoň 76 hlasov zo 150.Opozícia má aj s nezaradenými zákonodarcami v parlamente 55 poslaneckých kresiel, koalícia 95. Návrh na odvolanie Matoviča v utorok predložili poslanci strany Smer – sociálna demokracia a vznikajúcej strany Petra Pellegriniho Hlas – sociálna demokracia.Podľa Pčolinského opozícia veľmi dobre vie, že premiéra neodvolá. „Necháme vykecať frustrovanú opozíciu, pretože oni veľmi dobre vedia, že celá opozícia má okolo 50 hlasov. Na odvolanie potrebujú 76. Keby to bolo o tom, že koalícia má tesnú väčšinu, tak nikdy neviete. Ale pri týchto počtoch v národnej rade je to len a len divadlo,“ mienil Pčolinský.Poslankyňa Zemanová poznamenala, že strana sa nebude podieľať na demisii vlastnej vlády. „To neprichádza vôbec do úvahy. O postupe na schôdzi sa ešte dohodneme na koaličnej rade,“ doplnila.Klub OĽaNO v stanovisku uviedol, že pred necelým rokom čelil odvolávaniu vtedajší premiér Peter Pellegrini. Dôvodom bolo to, že kryl Moniku J., ktorá údajne pomáhala s krytím rozsudkov na súdoch a ktorá o rozsudkoch preukázateľne komunikovala s Mariánom K.„Pellegrini to vtedy označil za najslabšie dôvody na odvolávanie, aké kedy videl. Nech si dnes urobí každý názor sám, či sú dôvody, pre ktoré chce tandem Pellegrini – Fico odvolávať premiéra Igora Matoviča, dostatočné,“ uviedol klub v stanovisku, ktoré agentúre SITA sprostredkovala Dáša Macaríková z mediálného tímu OĽaNO.Premiér Matovič na sociálnej sieti nedávno napísal, že zo svojej funkcie odstúpi „hneď, ako splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil“. Ospravedlnil sa všetkým poctivým študentom, ktorí dokázali vyštudovať bez jediného odpisovania, našepkávania a iných „fintičiek“.Návrh na jeho odvolanie prichádza po 123 dňoch fungovania vlády. V minulom volebnom období opozícia žiadala odchod premiéra Roberta Fica po sto dňoch jeho vlády, a to predložením návrhu na Ficove odvolanie.V návrhu na začiatku júla 2016 okrem iného tvrdila, že Fico svojím konaním nielenže podporuje zločinecké praktiky členov vlády, ale vedome podporuje korupčné prostredie.Prekážalo jej, ako sa Fico postavil ku kauze Bašternák a že držal vo funkcii vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD).