Remišová pomenovala úspechy Slovenska na samite EÚ, peniaze musíme využiť rozumne a efektívne

Štrukturálne reformy a investície

K dispozícii viac ako 34 miliárd eur

21.7.2020 - Slovensku sa na rokovaní lídrov v Bruseli o nastávajúcom rozpočte a balíku obnovy podarilo podľa ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej dosiahnuť viacero úspechov.Vyzdvihla napríklad zvýšenie úrovne spolufinancovania eurofondov zo strany Európskej únie a zachovanie pravidla, podľa ktorého sa eurofondy môžu dočerpávať až tri roky po skončení programového obdobia.Ďalšie miliardy eur Slovensko získa tiež cez dodatočný balík obnovy Európskej únie, ktoré budú určené na štrukturálne reformy a investície."Skutočná zodpovednosť pre Slovensko sa začína až teraz. Peniaze musíme rozumne a efektívne využiť tak, aby z nich mali úžitok naše deti a posunuli sme Slovensko výrazne dopredu," uviedla Remišová.Peniaze zo štedrého európskeho balíka treba pritom podľa nej investovať najmä do troch oblastí, a to riešenia environmentálnych záťaží, zmierňovania následkov pandémie nového koronavírusu a do inovácií, digitalizácie a lepších služieb štátu, ako aj odvetví budúcnosti.Podporu však podľa ministerky musíme smerovať aj do zmierňovania dopadov negatívneho demografického vývoja. "Vzhľadom na demografické zmeny je potrebné podporovať zamestnávanie a sociálne služby, vzdelávanie a sociálne inovácie, ako aj dlhodobú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Spravím všetko pre to, aby sme pomoc z EÚ čerpali jednoducho, transparentne a s minimom byrokracie. Aby sa zo Slovenska stala jedna z najúspešnejších prosperujúcich krajín," dodala Remišová.Slovensko bude mať na základe výsledkov samitu lídrov krajín Európskej únie v nasledujúcich siedmich rokoch celkovo k dispozícii 34,1 miliardy eur.Ako pre agentúru SITA uviedlo ministerstvo financií, 8 miliárd eur tvoria nevyčerpané zdroje z predchádzajúceho programového obdobia, ktoré budeme môcť dočerpať do konca roku 2023.Ďalších 7,5 miliardy eur tvoria granty z balíka obnovy Európskej únie, ktoré sú určené na roky 2021 až 2023.Samotný sedemročný rozpočtový rámec na obdobie 2021 až 2027 pre Slovensko počíta s balíkom 18,6 miliardy eur. Okrem toho bude mať Slovensko k dispozícii ďalšie miliardy eur vo forme výhodných pôžičiek.