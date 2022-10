Odvolávanie Matoviča (naživo): Hlasovanie sa odkladalo, ale v utorok už poslanci rozhodnú

Naživo: Rokovanie parlamentu



„One man show“

Návrh na odvolanie šéfa rezortu financií iniciovalo hnutie



V návrhu na vyslovenie nedôvery sa píše, že Matovič poníma výkon funkcie člena vlády a ministra financií ako „one man show" a priestor na násilné presadzovanie svojich často neodborných myšlienok. Poslanci uvádzajú „ústavné a zákonné dôvody" a tiež „politické dôvody" pre vyslovenie nedôvery Matovičovi.



Podľa nich minister financií ruinuje rozpočet Slovenskej republiky, vyčítajú mu napríklad rodinný balíček a jeho dopad na rozpočty samospráv, a tiež očkovaciu lotériu. V rámci politických dôvodov uvádzajú, že Matovičov spôsob komunikácie šíri napätie a rozdeľuje spoločnosť.



4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v utorok rozhodnú o osude ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ). Hlasovanie je na programe o 11.00.Pôvodne mal parlament o odvolaní ministra financií hlasovať vo štvrtok 29. septembra. Dopoludnia to poslanci nestihli, pretože Matovič mal v pléne dlhý prejav, rečnil zhruba dve a pol hodiny.Hlasovanie sa preto posunulo na 17:00, no keďže počas schôdze skolaboval poslanec hnutia OĽaNO Ján Kerekréti, prerušil predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) schôdzu do piatku 30. septembra a zároveň oznámil, že hlasovanie bude až v utorok 4. októbra.