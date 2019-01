Ódy na slovenskú hudbu v európskych médiách

„Tí zatratene dobrí Slováci skutočne spôsobujú najväčšie trenie v line-upe ESNS 2019,“ napísal vo svojom článku krátko pred najväčším európskym showcaseovým festivalom šéfredaktor holandského hudobného portálu OOR Koen Poolman. Oslavné recenzie o našich umelcoch priniesli aj DIY, Vice, Noisey, nemecký Rolling Stone a mnohé holandské a belgické médiá. Za hranicami Českej republiky a Slovenska vyšlo v súvislosti s Eurosonicom dodnes naprieč Európou takmer 100 článkov o našich umelcoch a kapelách. Ódy na viaceré z nich sú dôkazom, že odviedli fantastickú prácu a tiež prísľubom, že o českej a slovenskej scéne bude počuť v zahraničí čoraz častejšie. ESNS 2019 hostil vyše 300 kapiel z celej Európy. Vďaka zameraniu na hudbu z Česka a Slovenska i ďalším aktivitám Pohody (Garage stage a Pohoda night na Pinguin Radio showcases) sa v Holandsku predstavilo 13 mien z našej scény, ktoré spolu odohrali 22 skvelých koncertov. Samotná Pohoda si z Groningenu odniesla dve víťazstvá z European Festival Awards 2018 ako aj ocenenie A Greener Festival Award.

Katku Málikovú a jej dream pop s množstvom príchutí vychválil nemecký Rolling Stone so slovami: „Slovenka Katarína Malíková to v Grand Theater rozbalila vo veľkom štýle a predviedla trénovaným klasickým hlasom prvotriedny symfonicko-popový concert.“ Vo svojom výbere ju spomenul aj taliansky portál Euromusica. Vice vyspovedalo v krátkom rozhovore Tittingur. Asi najskloňovanejšou kapelou boli The Ills. Ako napísal Will Richard z DIY: „Post-rocková štvorica spája ťahavé gitarové linky s hrozivou silou. Z pohľadu na frontu, ktorá sa ťahala ďaleko od vstupu do klubu pred ich koncertom je zrejmé, že robia niečo vskutku veľmi správne.“ Matthieu van Steenkiste z belgického portálu Enola píše: „Shoegaze, progresívne, skutočné post-rockové a experimentálne kúsky, ktoré sa spájajú do prekvapivých a fascinujúcich výsledkov. Niečo miestami jemné ako prikrývka, čo vzápätí vybuchne v úžasnej explózii.“ Ďalší belgický portál Focus Knack ich označil za postrock pre návštevníkov Pukkelpopu: „Ich sebavedomé vystúpenie prekonalo všetky klišé a ukázalo nevídanú všestrannosť: od mathrocku mladých Battles, minimalistického útoku Squarepusher, kubistického funku cez meta... bolo tam všetko z toho. Môžeme vás ubezpečiť. Booknite ich na Pukkelpop a ľudia budú ohromení“. The Ills zaradil na úvod predeurosonikového výberu aj nemecký portál Visions.de a kapela sa dostala aj do vysielania nemeckého rádia 1LIVE, ktoré je súčasťou štátneho WDR.

Focus Knack si pozrel aj vystúpenie Our Stories: „Od prvej noty, cez dynamiku a úzku interakciu ste cítili, že máte tú česť s vyhranými muzikantmi. Transparentné, epicky vyskladané kompozície, neočakávané zmeny tempa, kontrast medzi lyrickými pasážami a energickými výbuchmi hluku.... to všetko znelo cool a presvedčivo.“ Ten istý portál vychválil aj Autumnist: „V Groningene spájali zrnité breakbeaty s peknými vizuálmi a predstavili nám aj niekoľko speváckych hostí, v ktorých hrala hlavnú úlohu Nina Kohoutová. Milovníci Lamb či Massive Attack si iste obľúbili skladby ako ich „Feather“, „Future Lights“ a „Evening Falls on Mars“. Neexistuje rozumný dôvod premýšľať o tom, prečo by sa Autumnist nehodili do vášho klubu.“ Ešte pred samotným festivalom zaradil do svojho výberu Isamu Zinga magazín Clash so slovami: „Jeho postindustriálne zvukové plochy sa prekrývajú s radostnými melódiami a výbuchmi eufórie ako v hravejšej verzii Aphex Twina.“ Nemecký magazín Kulturnews pripravil spolu s Jonatánom komplexnejší článok o jeho hudbe, ale aj našom hlavnom meste s názvom „Bratislavou s Isamom Zingom“.

DIY ocenil koncerty našich inštrumentálnych post rockových kapiel v Garáži: „V tomto roku sú na ťahu susedia z Českej republiky a zo Slovenska, pričom Slováci pripravili niekoľko koncertov podvečer v malom prepravnom kontajneri (Garáži pozn. redakcie). Denným menu je expanzívny inštrumentálny rock. Prvé trio Our Stories miešajú zložité introspekcie s pomerne veľkými rifmi. Möbius berú zase veci v celkovo ťažšom, doom-nakladanom smere.“ Na Möbius a ich headbang v super-slowmotion odkázal svojich čitateľov aj holandský OOR. Redaktor Koen Poolman odporučil vo svojom preview na ESNS 2019 aj Ours Stories, Tittingur či Isamu Zinga. OOR ocenil „mimoriadne horľavé zvukové scenérie vhodné pre apokalypsu“ od Our Stories s poznámkou, že v ich hudbe absentuje spev a dôvetkom, že „bez urážok“ ide vlastne o výhodu, ak pochádzate zo Šale. Ten istý redaktor pri Tittingur poznamenal, že si ich predstavuje, ako jazdia na starom ruskom tanku T34 vybavenom reproduktormi s dosahom až ďaleko za české hranice a nech si ich rovno píšu na Roadburn a Le Guess Who?. Ten istý redaktor pre Rádio 1 vychválil Isamu Zinga, ktorý podľa neho prináša drsnú elektroniku s údernými beatmi.

Thisnis spolu s celkovo väčším dôrazom na avantgardnú hudbu na ESNS 2019 ocenil holandský portál DVHN: „Zvukové laboratórium okolo skladateľa a saxofonistu Miroslava Tótha by sa určite nestratilo na neprekonateľnom festivale Soundofmusic. Takže informácia pre všetkých s dobrodružnými ušami: 23.45, Grand Theater UP.“ Ten istý portál ocenil pri The Ills zanietenie, s akým podáva táto štvorica svoje skladby. Holandské rádio 3voor12 sa na Nvmeri, B-complex a Manon Meurt spýtalo priamo Michala Kaščáka, ktorý ich v superlatívoch komentoval spolu s moderátorkou aj s ukážkami ich tvorby. Debata sa posunula aj na samotnú Pohodu a mieru slobody v minulosti a súčasnosti v Česku a na Slovensku. Rovnomenné rádio pripravilo playlist s výberom umelcov ESNS 2019, medzi ktorými nechýbali viaceré mená z Česka a Slovenska. Holandské Noisey označilo Nvmeri za zábavnejšiu verziu Jamiroquai. B-complex spomenul aj portál thenextgig.nl, pričom Matia pre nich povedala: „Do Holandska cestujeme autobusmi plnými slovenských talentovaných ľudí a dúfam, že vás presvedčíme, že východný blok je lepší-odlišný od toho, o čom sa dočítate v novinách.“ V rozsiahlom článku pre Thenextgig.nl spravila Matia dobrú reklamu aj kolegom, keď na otázku – Čo môžeme očakávať od Slovákov na Eurosonicu? – odpovedala stručne a podľa redaktorov s poriadnou dávkou entuziazmu: „Všetko!“

Už v decembri vydali správu o slovenských kapelách All Things Loud. Autumnist podľa portálu prináša prekvapenie za každým rohom. Tittingur označili za zrejme jeden z najabsurdnejších setov, no zároveň jednu z vecí, ktoré by bola najväčšia chyba premeškať. Our Stories podľa portálu ponúkajú zvukové kombinácie, ktoré sú hodné každej sekundy vášho času. Do kategórie must see zaradili aj The Ills, pri ktorých spomenuli aj ich výbornú premiéru na ESNS 2017 či zmienky v médiách ako KEXP, NPR a BBC. Pri B-complex spomenuli, že búra predstavu o tom, že v drum&basse nie je priestor na flexibilitu. Portál Europavox písal o ceste českej a slovenskej scény z čias komunizmu až po zameranie na hudbu z našich krajín na najväčšom showcaseovom festivale v Európe. Bokom neostali ani inštalácie. Garáž, Pičusa Viktora Freša či Grandstand Ilony Németh spomenul v článku portál Dutchreview.com. Výber z článkov postupne pridávame aj na web www.czskfocus.com, ktorý aj po skončení ESNS 2019 slúži ako zdroj informácií o účinkujúcich CZSK focusu pre hudobných profesionálov a nadšencov z celého sveta.

Slovenskí umelci v Groningene odviedli skvelú prácu pre celú scénu. Spolu odohrali 22 koncertov, pričom (ako je vidno aj z predchádzajúcich riadkov) na každom mali vynikajúcu návštevnosť a silný ohlas. Skupiny The Ills, Tittingur, Thisnis, Möbius, Nvmeri, Our Stories, Autumnist, Katarína Máliková & Ensemble, Vojdi, The Wilderness či Raptor Koch spolu s DJ-mi a producentmi B-complex a Isama Zing ukázali rôzne podoby našej hudby a každé vystúpenie spĺňalo najprísnejšie svetové kritériá. Ako bol Eurosonic zlomový pre slovenskú hudbu, rovnako zásadný bol aj pre náš festival. Pohoda premenila na víťazstvá obe svoje nominácie v rámci European Festival Awards 2018. Z Groningenu sme si na Slovensko odniesli Take a Stand Award ako aj ocenenie Award for Excellence and Passion, ktorou porota EFA ocenila prínos Michala Kaščáka pre európsku hudobnú scénu. Spolu s dánskym festivalom Roskilde sme tak získali najviac ocenení na tohtoročných „európskych festivalových Oscaroch“. Okrem tohto sme získali aj ocenenie A Greener Festival Award.