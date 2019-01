Samsung uvádza na trh rad mobilných telefónov Galaxy M inšpirovaný generáciou mileniálov

Smartfóny radu Galaxy M ponúkané za výhodné ceny sú vybavené prvotriednym displejom infinity-V a skvelými funkciami, ako sú duálny fotoaparát s ultraširokouhlým objektívom, batéria s dlhou životnosťou, procesory s vysokým výkonom a nové užívateľské rozhranie Samsung Experience UX.

Smartfóny Samsung Galaxy M10 a Samsung Galaxy M20 sa začnú predávať najskôr v Indii od 5. februára 2019. Nasledovať budú ďalšie vybrané krajiny. Na Slovensku bude v predaji model Galaxy M20 v konfigurácii 4 GB RAM a 64GB internou pamäťou v čiernej (Charcoal Black) a modrej (Ocean Blue) farbe. K dispozícii bude za odporúčanú maloobchodnú cenu 229 Eur od druhej polovice februára a to len on-line na http://www.samsung.sk/.

„Smartfóny Galaxy M sa vyznačujú výborným pomerom kvality, ceny a výkonu. Sú navrhnuté tak, aby uspokojili požiadavky dnešných technicky zdatných mileniálov, ktorí požadujú inteligentný telefón, ktorý je rýchly ako blesk, vydrží dlhšie fungovať a zároveň dobre vyzerá,“ uviedol Tomáš Balík, riaditeľ divízie mobilných zariadení spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Galaxy M20 je vybavený 6,3-palcovým displejom infinity-V s plným rozlíšením FHD+, ktorý zaistí skutočne pohlcujúci zážitok pri sledovaní multimediálneho obsahu. Galaxy M20 je dodávaný s certifikáciou Widevine L1, ktorá zaručuje bezproblémové streamovanie obsahu v HD rozlíšení prostredníctvom obľúbených aplikácií.

Pre zabezpečenie nepretržitého streamovania hudby a videa vybavila spoločnosť Samsung model Galaxy M20 výkonnou batériou s kapacitou 5 000 mAh. A to nie je všetko. Funkcia správy napájania v telefóne Galaxy M20 využíva kombináciu niekoľkých technológií pôsobiacich na rôznych úrovniach, ktoré zaručujú nízku spotrebu energie. Funkcia rýchleho nabíjania cez USB konektor typu C umožňuje nabíjať prístroj v porovnaní s normálnym nabíjaním až trikrát rýchlejšie, o čo sa postará 15W nabíjačka, ktorá je súčasťou balenia.

Srdcom telefónu Galaxy M20 je najnovší osemjadrový procesor Samsung Exynos 7904, ktorý ponúka špičkovú prenosovú rýchlosť v sieti, plynulý multitasking a nízku spotrebu energie, a prispieva tak k ešte lepšej užívateľskej skúsenosti.

Bezpečnosť užívateľov zabezpečuje v telefóne Galaxy M20 čítačka odtlačkov prstov a funkcia Face Unlock pre odomykanie prístroja rozpoznaním tváre.

Ďalším hlavným lákadlom radu Galaxy M je výkonný duálny fotoaparát, ktorý ocenia najmä dnešní mileniáli, ktorí sa nezaobídu bez tvorby fotografií a videí kedykoľvek a kdekoľvek. Galaxy M20 je vybavený zadným duálnym fotoaparátom s ultraširokouhlým objektívom. Primárny zadný fotoaparát telefónu Galaxy M20 ponúka rozlíšenie 13 Mpx a je vybavený objektívom so svetelnosťou f/1,9. Sekundárny zadný fotoaparát má rozlíšenie 5 Mpx a ultraširokouhlý objektív. Vďaka ultraširokouhlému režimu môžu užívatelia bez problémov robiť snímky so širším uhlom záberu. Tento režim sa dokonale hodí pre fotografovanie krajiny, mestských panorám, skupinových fotografií a pod. a užívatelia ho ocenia vždy, keď potrebujú do jedného záberu všetko vtesnať.

Galaxy M20 je vybavený objektívom s vysokou svetelnosťou, ktorý sa vo svojej triede radí medzi tie najlepšie, a umožňuje spotrebiteľom robiť ostré a jasné snímky aj pri slabom osvetlení. Duálny zadný fotoaparát umožňuje taktiež robiť dokonalé portrétne fotografie s nastaviteľnou hĺbkou ostrosti. Prístroje radu Galaxy M okrem toho používajú novú verziu užívateľského rozhrania Samsung Experience 9.5 UX, ktoré je optimalizované pre rýchle a bezproblémové používanie prístroja.

Galaxy M20 ponúka aj samostatný slot pre pamäťovú kartu s kapacitou až 512 GB a podporuje duálnu SIM s technológiou VoLTE.

Technické špecifikácie: