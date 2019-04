OECD: Francúzsko musí pokračovať v nepopulárnych reformách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. apríla (TASR) - Francúzsko musí pokračovať v nepopulárnych reformách aj napriek odporu demonštrantov z hnutia tzv. žltých viest a spomaleniu ekonomiky. Uviedla to v utorok vo svojej správe Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).Vláda prezidenta Emmanuela Macrona od polovice novembra čelí každý týždeň demonštráciám žltých viest proti vysokým životným nákladom, daniam a tzv. elitárstvu. Niektoré protestné akcie prerástli do najhorších pouličných násilností za celé desaťročia.Macron po rýchlom prepracovaní zákonníka práce s cieľom uľahčiť nábor a prepúšťanie zamestnancov na začiatku svojho päťročného funkčného obdobia v roku 2017 zaostal vo svojom programe hospodárskych reforiem vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny. Macronova vláda tak urobila relatívne malý pokrok v plánovanej revízii poistenia v nezamestnanosti, dôchodkového systému a znižovania výdavkov.Miera nezamestnanosti vo Francúzsku sa podľa OECD pohybuje okolo úrovne 9,1 %. Na porovnanie, priemer v 36 členských štátoch organizácie je 5,8 %.„Pokračovanie v tzv. prorastových reformách v súlade s nedávnymi opatreniami je kľúčom k ďalšiemu znižovaniu nezamestnanosti,“ uviedla OECD v polročnej hodnotiacej správe o Francúzsku. „Krátkodobé negatívne vplyvy na niektoré kategórie obyvateľstva by mali byť vykompenzované, aby sa zabezpečila sociálna prijateľnosť reformného procesu,“ dodala organizácia.Francúzska vláda vlani v decembri, po najnásilnejších demonštráciách žltých viest, ponúkla balík úľav v hodnote 10 miliárd eur, ktorého cieľom bolo zvýšiť príjem najchudobnejších robotníkov a dôchodcov. Macron sa odvtedy snaží znova si vybudovať politickú pozíciu, potrebnú na presadenie ďalších reforiem. A to prostredníctvom série celonárodných diskusií o politických prioritách. Čelí tak najväčšej výzve vo svojom funkčnom období.OECD odhaduje, že Macronove reformy by mohli v nasledujúcom desaťročí zvýšiť hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa o 3,2 %. Z toho by mali prospech najmä domácnosti so stredným a stredne nízkym príjmom.Ešte ambicióznejšie reformy, ktoré odporúča OECD, ako napríklad rýchlejšie znižovanie výdavkov a zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, by mohli toto číslo zvýšiť o viac ako 5 %, dodala organizácia.OECD predpokladá, že francúzska ekonomika v tomto aj v budúcom roku vzrastie o 1,3 %, čiastočne aj vďaka vyšším príjmom domácností v súvislosti vládnym balíkom.Vláda v Paríži predpokladá, že v rokoch 2019 a 2020 dosiahne rast hospodárstva o 1,4 %.