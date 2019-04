Veľké konferencie, firemné školenia alebo svadba

Foto: Technopol Centrum Foto: Technopol Centrum

Prečo sa školiť alebo oslavovať práve v Technopol Centrum?

• Výborná poloha a dostupnosť centra, bezproblémové parkovanie,

• Eventové priestory a služby sú situované na samostatnom poschodí a nezasahujú do bežnej prevádzky centra, jeho služieb pre verejnosť,

• rozlohou rôzne a priestorovo variabilné sály,

• klimatizácia,

• moderné technické vybavenie vrátane audiotechniky, tlmočníckych zariadení,

• samostatné zázemie (šatňa + kuchyňa) kongresových priestorov,

• priestranné foyer (registrácia účastníkov, prezentačné materiály, priestor pre občerstvenie a neformálne rozhovory),

• možnosť usporiadať viac akcií súbežne bez obmedzenia dostupnosti technických a gastro služieb,

• reštaurácia – dostatočná kapacita, samostatná kuchyňa, kultivované priestory, umiestnenie v rámci centra.

Bratislava 9. apríla (OTS) - Tradičné miesto pre biznis a služby ťaží najmä zo svojich dlhoročných skúseností, strategickej polohy, výbornej dostupnosti, bezproblémového parkovania a ponuky rôznych služieb pod jednou strechou.Technopol Centrum je centrom všetkého, čo k biznisu patrí. Prirodzene i miestom so strategickou polohou a vynikajúcou dostupnosťou . Nachádza sa v mestskej časti Bratislava – Petržalka na Kutlíkovej ulici v blízkosti hraničných priechodov Rajka, Kitssee, Berg a Jarovce. Jednoduché a rýchle spojenie s diaľničnými obchvatmi zabezpečuje komfortný prístup z Českej republiky, Maďarska i Rakúska, pričom blízka železničná stanica v Petržalke zaisťuje aj priame spojenie s Viedňou. Areál je na dosah i z Letiska M. R. Štefánika s napojením na diaľničný obchvat D1 so zjazdom z diaľnice do Petržalky. V rámci mesta je Technopol Centrum od kľúčových tranzitných uzlov – Hlavnej železničnej stanice i autobusovej stanice Mlynské Nivy vzdialený, pri bežnej premávke, približne 10 - 15 minút.“ vysvetľuje Adriana Husáková, manažérka prevádzky stredísk.je ponuka nadštandardne vybavených konferenčných priestorov s variabilným interiérom , ktoré sú vhodné ako pre menšie firemné stretnutia, tak i pre veľké kongresy. Priestorové umiestnenie miestností umožňuje priebeh aj niekoľkých podujatí súčasne.s kapacitou 400 osôb je plne klimatizovaná s kompletným technickým vybavením, vrátane audiotechniky a tlmočníckych zariadení, zodpovedajúce súčasnému štandardu. Variabilný interiér umožňuje v prípade potreby sálu rozdeliť na tri časti, pričom každá z nich má samostatný vchod, možnosť regulácie klimatizácie a osvetlenia. Súčasťou kongresovej sály je i vyvýšené pódium. Ku kongresovému priestoru prislúcha samostatné zázemie pre šatňu a gastro servis, čo zvyšuje komfort poskytovaných služieb a nenarúša tak priebeh podujatia.je ideálny ako školiaca či rokovacia miestnosť pre 26 osôb, s absolútnym súkromím. Salónik možno využiť aj ako priestor pre uzavretú spoločnosť, napríklad slávnostný obed či malú oslavu v kruhu kolegov, obchodných partnerov alebo rodiny. Priestor disponuje samostatnou klimatizáciou, osvetlením a prezentačnou technikou.prirodzene nadväzuje na široké mramorové schodisko, nachádza sa medzi kongresovou sálou a kongresovou reštauráciou. Poskytuje veľkorysý priestor pre registráciu účastníkov podujatí, umiestenie veľkoplošných prezentačných materiálov alebo miesto pre občerstvenie hostí, neformálne diskusie. Sledovanie priebehu podujatia v kongresovej sále umožňujú obrazovky umiestnené vo foyer. Potrebám kongresových priestorov zodpovedajú aj šatne a toalety, pričom foyer vizuálne nijak nenarúšajú. Foyer takisto spĺňa atribúty priestranného, no príjemného dejiska napríklad výstav výtvarného umenia alebo fotografií.Množstvo, variabilita, charakter a elegantné riešenie interiérov priestorov umožňuje centru vyhovieť nielen firemným klientom pri organizovaní kongresov, konferencií, školení, prezentácií, ale aj v rámci spoločenských podujatí – plesov, svadieb, stužkových či rodinných osláv.je výborným priestorom pre veľké spoločenské udalosti – plesy, firemné večierky, svadby či stužkové slávnosti. K dispozícii je vyvýšené pódium so zázemím pre účinkujúcich, tanečný parket, priestor pre sedenie i občerstvenie. Výborné ozvučenie a osvetlenie klimatizovanej sály je samozrejmosťou. Veľkorysý a čistý priestor vytvára veľa možností pre rôzne dekorácie, výzdobu, interiérové inštalácie.Organizátori firemných podujatí alebo spoločenských akcií nemusia mať obavy o kapacitu a umiestnenie priestoru pre občerstvenie hostí. Je súčasťou eventových priestorov na prvom poschodí, pričom bežným návštevníkom centra nie je prístupný. „,“ ubezpečujes kapacitou 200 osôb, je určená pre stravovanie účastníkov konferencií a v prípade potreby sa využíva ako Reštaurácia Liviano je súčasťou centra a právom sa hrdí prestížnymi oceneniami z oblasti gastronómie. Je ideálnym miestom pre obchodné i rodinné stretnutia v úzkom kruhu.