OECD navrhuje globálnu minimálnu daň pre firmy

Paríž 9. novembra (TASR) - Organizácia krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) navrhuje zavedenie minimálnej dane pre firmy. Týmto spôsobom chce zabrániť tomu, aby sa firmy vyhýbali plateniu daní.Technologické giganty a ďalšie veľké nadnárodné koncerny sa budú čoskoro možno musieť vyrovnať s minimálnou daňou, ktorú navrhuje OECD, dokonca aj v prípade, že zabezpečili presun svojich ziskov do daňových rajov.OECD vyzvala na zavedenie minimálnej dane v piatok (8. 11.). Tento návrh je druhou časťou prehodnocovania globálneho daňového systému. OECD už v októbri navrhla prvú časť reformy zdaňovania firiem, ktorej cieľom je riešenie problému presúvania ziskov nadnárodných koncernov do výhodných daňových jurisdikcií, čo spôsobuje, že veľké ekonomiky, kde sa realizuje väčšina podnikateľských aktivít týchto koncernov, majú len malé príjmy z ich zdanenia.OECD chce prelomiť tabu panujúce v medzinárodnom daňovom systéme, že krajiny majú právo zdaňovať firmy, len ak sú fyzicky prítomné na ich území. Namiesto toho navrhuje, aby krajiny mali právo zdaňovať časť globálnych príjmov vysoko ziskových nadnárodných koncernov, nech by svoje zisky presúvali kamkoľvek po svete.Oba návrhy, teda zvýšenie kompetencií krajín pri zdaňovaní príjmov firiem dosiahnutých na ich území a minimálna firemná daň, majú eliminovať výhody, ktoré využívajú niektoré firmy presúvaním ziskov po svete s cieľom minimalizácie daní. Návrhy by tiež znížili motiváciu pre štáty, aby znižovali dane v snahe pritiahnuť takéto firmy.Návrhy OECD sa nedotknú len technologických koncernov, ako sú Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google, ale aj ďalších nadnárodných spoločností, ktoré dosahujú veľké zisky z nehmotných aktív, ako sú napríklad značky.Prvý návrh by napríklad Francúzsku umožnil zdaniť časť tržieb, ktoré Google získa od francúzskych inzerentov reklamy, a tiež by dal USA väčšie kompetencie pri zdaňovaní tržieb francúzskej skupiny luxusných značiek LVMH dosiahnutých v USA.Druhý návrh načrtnutý v piatok by toto pravidlo umocnil, napríklad Spojeným štátom by garantoval, že Google zaplatí minimálnu daň zo svojich globálnych ziskov aj v prípade, že napríklad Francúzsko sa rozhodne neuplatniť svoje práva.Minimálna daňová sadzba na všetky príjmy znižuje motiváciu pre daňových poplatníkov, aby presúvali svoje zisky, a stanovuje základ pre daňovú konkurenciu medzi jurisdikciami.Skupina G20 sa dohodla, že nechá OECD, aby načrtla detailné plány reformy zdaňovania firiem do konca roka 2020. V prípade schválenia jej návrhov by sa potom implementovali do národných daňových systémov a medzištátnych daňových dohôd.Štáty podporujú globálne riešenie, pretože sa chcú vyhnúť jednostranným opatreniam, ako sú národné dane na digitálne služby, ktoré navrhuje viacero európskych krajín. Existujú obavy, že takéto jednostranné opatrenia by mohli zvýšiť globálne obchodné napätia.Ešte sa nediskutovalo o konkrétnych úrovniach minimálnych daňových sadzieb, keďže OECD chce najprv dosiahnuť dohodu o základných princípoch. Zainteresované strany majú mesiac na to, aby predložili pripomienky.Predstavitelia amerických technologických spoločností plány privítali opatrne. Vedia totiž, že v prípade, ak zlyhá globálna iniciatíva, krajiny budú postupovať samostatne.