Sezóna v Domici bola pre nedostatok vody bez plavieb

Nezabudnuteľný zážitok v návštevníkovi zanechá plavba po podzemnej riečke Styx s dĺžkou 140 m. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kečovo/Silica 9. novembra (TASR) – Nedostatok vody spôsobil, že turistické prehliadky v jaskyni Domica pri Kečove v Rožňavskom okrese boli počas tohtoročnej letnej sezóny bez tradičných plavieb člnmi. Informoval o tom Ľudovít Gaál zo Správy slovenských jaskýň (SSJ), podľa ktorého negatívne zmeny vidieť aj v neďalekej Silickej ľadnici.konštatoval Gaál.Jaskyniarom podľa neho nepomáha ani stavidlo, ktoré bolo v minulosti vybudované na konci Domice, tesne pred maďarskou hranicou. Často totiž na dne jaskyne nie je žiadna voda, ktorú by mohlo zahatiť. Takáto situácia bola aj koncom októbra, keď sa v riečišti podzemného toku Styx v Domici nachádzalo iba bahno.Od roku 1958 do roku 1962 mohli návštevníci Domice absolvovať takzvanú veľkú plavbu, ktorá merala zhruba 500 metrov a končila sa v samostatnom prístave na konci jaskyne pred maďarskou hranicou. Do tejto časti Domice bol vyhĺbený samostatný vchod, ktorým návštevníci po plavbe vystúpili na povrch a pešo sa vrátili k hlavnému vchodu do jaskyne.Táto veľká plavba však po roku 1962 pre poklesnutú hladinu vody viac nebola možná a nahradila ju spomínaná malá plavba, ktorá merala asi 150 metrov. Aj tá však býva v posledných rokoch pre nedostatok vody problematická. Okrem tohtoročnej sezóny nebola možná ani v rokoch 2014 a 2015.Klimatické zmeny podľa Gaála ovplyvňujú aj neďalekú jaskyňu Silická ľadnica na Silickej planine.podotkol Gaál.Domica je najdlhšou jaskyňou Slovenského krasu. Meria viac ako 5,3 kilometra a hlboká je 70 metrov. Vyznačuje sa bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. Je tiež známa ako archeologická lokalita, niektoré nálezy z jej priestorov sú súčasťou expozície vo vstupnej hale jaskyne. Zámerom SSJ v blízkej budúcnosti je využiť ju aj na speleoterapiu.Silická ľadnica je dlhá 1,1 kilometra a hlboká 110 metrov. Jej ústie sa nachádza v nadmorskej výške 503 metrov. Horná priepasťovitá časť jaskyne je čiastočne zaľadnená. Podľa údajov SSJ ide o najnižšie situovanú klasickú ľadovú jaskyňu do 50 stupňov severnej zemepisnej šírky mierneho klimatického pásma.