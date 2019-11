OECD očakáva tento rok výrazné spomalenie rastu švajčiarskej ekonomiky

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Bern 5. novembra (TASR) - Ekonomika Švajčiarska by v tomto roku mala zaznamenať výrazné spomalenie rastu, uviedla to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V budúcom roku by sa však hospodárstvo malo zotaviť.OECD uviedla, že v tomto roku počíta s rastom švajčiarskej ekonomiky na úrovni 0,8 %, zatiaľ čo pred piatimi mesiacmi predpokladala rast o 1 %. Na porovnanie, v roku 2018 vzrástla švajčiarska ekonomika o 2,8 %. Dôvodom je dlhodobé napätie vo svetovom obchode, spomalenie rastu ekonomiky európskych krajín, ako aj fakt, že ekonomiku v roku 2018 podporili príjmy z medzinárodných športových podujatí, keďže Švajčiarsko je sídlom niektorých športových asociácií.Horšie čísla zverejnila OECD aj na rok 2020, v porovnaní s očakávaným vývojom ekonomiky v tomto roku to však stále bude znamenať zotavenie. OECD očakáva, že v roku 2020 sa rast ekonomiky Švajčiarska zrýchli na 1,4 %. V júni organizácia počítala s rastom o 1,5 %. Aj v roku 2020 by ekonomiku mali podporiť športové podujatia, dodala OECD.