OECD zverejnila revidované prognózy pre svetovú ekonomiku a eurozónu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Varšava 21. novembra (TASR) - Rast globálneho hospodárstva už dosiahol svoj vrchol a teraz sa spomaľuje. Dôvodom je zvýšené napätie v obchode a sprísňovanie finančných podmienok. Uviedla to v stredu Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v najnovšej prognóze, v ktorej revidovala smerom nadol svoj odhad globálneho rastu na budúci rok.OECD znížila svoju predpoveď pre svetovú ekonomiku a najnovšie očakáva na budúci rok jej rast o 3,5 % namiesto o 3,7 % v májovej predpovedi o ekonomickom výhľade.Predpokladá tiež, že v roku 2020 si globálna ekonomika udrží 3,5 % rast. Výhľad na tento rok zostal nezmenený na úrovni 3,7 %.Tempo rastu ekonomiky eurozóny dosiahne v tomto roku 1,9 %, v roku 2019 spomalí na 1,8 % a v ďalšom roku 2020 na 1,6 %.Podľa OECD aktuálne je len málo signálov, ktoré by naznačovali, že spomalenie by malo byť výraznejšie, ako aktuálne predpokladá.Existujúce riziká sú však dostatočne veľké na to, aby sa krajiny začali pripravovať na "prípadné búrky", uviedla hlavná ekonómka OECD Laurence Booneová. Dodala, že bude potrebné spolupracovať v oblasti fiškálnej politiky na celosvetovej úrovni aj v eurozóne.OECD v správe tiež varovala pred "oveľa strmším spomalením čínskeho hospodárstva", čo môže citeľne zabrzdiť aj globálny rast, najmä ak by bola zasiahnutá dôvera finančných trhov. Najnovšie Číne predpovedá tento rok expanziu o 6,6 %, v roku 2019 o 6,3 % a v roku 2020 o 6 %.Poľsku OECD revidovala prognózu smerom nahor a odhaduje, že jeho ekonomika vzrastie o 5,2 % v tomto roku, a nie o 4,6 %, ako očakávala v máji.Na budúci rok by poľské hospodárstvo malo dosiahnuť 4 % rast (pôvodne 3,8 %). Odborníci z OECD sa tiež domnievajú, že Národná banka Poľska (NBP) by mala začiatkom roku 2019 začať s cyklom zvyšovania úrokových sadzieb.