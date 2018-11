Izraelská ministerka: Trump stráca čas mierovým plánom

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 21. novembra (TASR) - Izraelská ministerka spravodlivosti Ajelet Šakedová v stredu vyhlásila, že Spojené štáty by nemali strácať čas presadzovaním mierového plánu pre Izrael a Palestínčanov. Rozpory medzi oboma stranami sú podľa nej príliš veľké na to, aby ich bolo možné prekonať. Informovali o tom denník Jerusalem Post a agentúra AP.Šakedová uviedla, že dosiahnutie izraelsko-palestínskeho mieru je v súčasnosti nemožné a americký prezident Donald Trump by mal svoju energiu zameriavať na iné problémy, pokým nebudú Palestínčania ochotní pristúpiť na kompromisy.povedala popredná členka izraelského kabinetu na výročnej Diplomatickej konferencii denníka Jerusalem Post v súvislosti s očakávaným mierovým plánom americkej vlády.USA pripravujú predstavenie dlho očakávaného plánu, ktorý Trump označuje za "dohodu storočia". Na pláne pracuje Trumpov tím pre Blízky východ pod vedením jeho poradcu a zaťa Jareda Kushnera už celé mesiace, no termín zverejnenia dosiaľ nespresnil. Palestínčania Trumpov plán odmietajú a šéfa Bieleho domu obviňujú zo zaujatosti v prospech Izraela.Šakedová sa vyjadrila aj k situácii v pásme Gazy. Terajšie prímerie medzi Izraelom a tamojšími militantmi podľa nej nevydrží dlhšie než niekoľko mesiacov - a keď stroskotá, Izrael bude zrejme musieť použiť väčšiu silu než pri nedávnych bojoch.