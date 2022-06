OFFLINE SUMMER LIVE na Pláži pod UFO-m štartuje už budúci týždeň! Pozrite sa, čo si pre návštevníkov interpreti prichystali!

Nový koncept OFFLINE už o pár dní zažije premiéru. V rámci letnej edície OFFLINE SUMMER LIVE odštartuje niekoľkodňovú hudobnú oslavu leta. Sériu koncertov na Pláži pod UFO-m otvorí 22.06.2022 bratislavská hudobná skupina PARA. „Náš koncert v rámci Offline bude špeciálny napríklad v tom, že už majú pevne ukotvenie v playliste nové piesne, kde najmä –

To okolo nás – sa stáva koncertným hitom. Vystúpime asi v najväčšej možnej zostave, spolu s dychovou sekciou a vokalistkami, hosťovať budú aj bývalí gitaristi. Bude to proste jedna veľká party, tak ako sa na začiatok leta na pláži patrí...,“ priblížil spevák kapely Lasky, na čo sa môžu návštevníci koncertu tešiť.

V ďalší deň, a teda vo štvrtok, 23.06.2022, sa na pódiu na brehu Dunaja stretne hneď niekoľko skvelých interpretov, ktorých spája jedno meno a to Branči Kováč aka. VEC. Počas špeciálne vyskladanej show, ktorá vznikne iba pre tento účel, svoje najlepšie tracky odohrá v sprievode živej kapely a na pomoc mu prídu “zvyčajné podozrivé“ mená ako Tono S., Zverina, Supa, Šimon Švidraň, Škrupo, Emma Drobná či Danosť. Tanečnú zložku vystúpenia zastreší, resp. zašiltovkuje, Laciho SDA a všetci zúčastnení v tento večer len potvrdia povesť mimoriadnych hudobných zabávačov! “Hlásim sa zo štúdia, kde sa s chlapcami pripravujeme na môj veľký letný koncert v Bratislave. Bude to naozaj allstars game, kde sa predstavím vo všetkých formáciách, s ktorými momentálne koncertujem a taktiež s hosťami, ktorí s nami bežne koncerty nehrajú,” odkazuje Branči.

https://www.youtube.com/watch?v=eweS3j30CUQ





V piatok publikum roztancuje hneď niekoľko DJ-ov, pričom headlinermi budú CAMO & KROOKED zo susedného Rakúska. Sobota, 25.6.2022, bude patriť aktuálne najúspešnejšej slovenskej hudobnej skupine, IMT SMILE. Chalani na čele s bratmi Táslerovcami ponúknu ”letné verzie” svojich najväčších hitov, predstavia sa však aj so svojou “classic show” počas záverečného koncertu tohto bratislavského hudobného maratónu a to v nedeľu, 3.7.2022.

26.6.2022 niekoľko prekvapení pripraví speváčka a skladateľka Jana Kirschner, ktorá na Pláži pod UFO-m, odohrá svoj prvý koncert nadchádzajúcej sezóny. “Koncert na OFFLINE SUMMER LIVE je pre nás absolútne výnimočný. Keďže to bude náš samostatný koncert v Bratislave po veľmi dlhej dobe. Pripravili sme naozaj úžasný program. Hráme pesničky, ktoré ľudia poznajú roky z mojich starších albumov, ale aj pár nových songov, ktoré oficiálne vychádzajú až na jeseň. Pripravili sme nové aranžmány a bude to skvelé, je sa naozaj na čo tešiť. Budeme mať vokalistky, budeme mať špeciálnych hostí, ktorí sú mojimi veľmi dobrými priateľmi. Už teraz je to v našich kalendároch ako niečo, čoho sa nevieme dočkať. Čo viac si môžete priať, ako na Pláži pod UFO-m osláviť začiatok leta,“ teší sa slovenská hudobná stálica Jana Kirschner.

https://www.youtube.com/watch?v=10tNXgW4Cn4

Po jednodňovej pauzičke, to, na Pláži pod UFO-m, 28. júna opäť ožije hudobnou symbiózou, a to jedinečným spojením slovenského SKA a REGGAE v podaní živelných chalanov zo Skupiny Polemic a Medial Banana. Prvé vystúpenie zastúpenia našich českých bratov bude mať v utorok, 29.6.2022, kapela Chinaski, ktorá sa aj v našich končinách teší obrovskej popularite. „Na Slovensku si zahráme po veľmi dlhej dobe a veľmi sa tešíme, že v Bratislave predstavíme náš nový koncertný program zložený z najväčších hitov kapely, ale napríklad aj zo singla Dvě srdce vejpůl, ktorý sa objaví na našom novom albume, ktorý vyjde v októbri tohto roku,“ vyjadril sa za kapelu Chinaski rodák zo Slovenska Tomi Okres.

Nasledujúci večer bude pódium opäť patriť českej hviezde. V posledný júnový deň poriadnu rockovú nálož ponúkne David Koller, ktorý zahrá svoje najznámejšie hity sólovej kariéry, ale aj z repertoáru megaúspešnej českej kapely LUCIE, ktorej je Koller neodmysliteľnou súčasťou (aj keď s niekoľkými prestávkami) už niekoľko desaťročí. „Milujem slovenské publikum, dokonca som sa na Slovensku raz ženil a to tak, že môj spoluhráč a syn je z toho zväzku napol Slovák ako poleno,“ zavtipkoval spevák. „Tešíme sa, že zahráme nové veci, ktoré sme nahrali behom covidu i s videami,“ dodal Koller

https://www.youtube.com/watch?v=pj9Qedw_7hg

Piatok, 1.7.2022, si na svoje prídu milovníci tanečnej hudby vďaka známemu dlhoročnému festivalu BEEFREE. 3.7.2022 pilotnú sériu koncertov pod hlavičkou projektu OFFLINE, ktorý prináša koncerty v netradičných priestoroch, uzavrie už spomínaný koncert „classic“ IMT SMILE.

Kapacita priestoru, v ktorom sa koncerty uskutočnia je limitovaná. Netradičné hudobné zážitky, ale aj perfektnú atmosféru, či skvelé jedlo a občerstvenie, si užije približne tisícka návštevníkov. „Tento projekt je výnimočný v tom, že spája niekoľko hudobníkov na jednom pódiu, zároveň ponúka netradičné dramaturgie koncertov, ale aj celkovú atmosféru. Koncept má skvelé ohlasy, čo sa prejavilo na záujme o vstupenky na jednotlivé koncerty, či už na OFFLINE SUMMER LIVE, ale aj na zimnú edíciu OFFLINE SPECIAL PLACE, ktorá sa uskutoční v decembri, v bratislavských Klariskách,“ vyjadrili sa organizátori projektu OFFLINE. V podstate, posledné vstupenky, ale aj ďalšie informácie sú dostupné na www.vivien.sk