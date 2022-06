Video: Red Hot Chili Peppers zavŕšili Lovestream festival 2022 zaplneným štadiónom

Prvý ročník nového hudobného festivalu Lovestream patrí už pár hodín minulosti. Tretí deň v nedeľu (12. 6.) rozbiehala považskobystrická kapela Dany Moment. Na scéne sú od roku 2019 a náročnú úlohu prvolezca zvládli. Predstavili aj nové piesne Moje srdce a Nymfomamka z pripravovanej platne.



Skupina Inekafe je na scéne od roku 1995. V priebehu 27 rokov si vybudovali parádnu základňu fanúšikov, ktorí si spolu s lídrom Vratkom Rohoňom zaspievali skladby Kto na to príde, Prečo je to tak, Spomienky na budúcnosť, Úspešne zapojení, Ráno či na záver spoločne skladbu Ružová záhrada.



Kde prídu Horkýže Slíže, tam sa to hýbe, štadión na Pasienkoch nevynímajúc a nemusia to byť iba fanúšikovia punku. Aj Slíže zaradili do playlistu známe skladby, medzi nimi Malá Žužu, Vlak, Líza a Wendy, L & G song, Logická hádanka či A ja sprostá.

Na snímke diváci pred koncertom Red Hot Chili Peppers na hudobnom festivale Lovestream 12. júna 2022 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.







Štvoricu slovenských kapiel uzatvárala košická formácia No Name. Na scéne sú Timkovci od augusta 1996, do playlistu zaradili známe hity, medzi nimi Čím to je, Nie alebo áno, Hľadám, Ďakujem že si, Prvá, Ty a tvoja sestra, Lekná aj najnovšiu skladbu Elity.



Prvým zahraničným zástupcom bola americká rocková kapela Rival Sons. Na scéne sú od roku 2009, vydali šesť albumov, fanúšikovia najviac reagovali na piesne Keep on Swinging, Open My Eyes či Electric Man. Z pódia zaznela aj akustická verzia piesne Shooting Stars, ktorú spevák Jay Buchanan a skupina venovala utečencom z Ukrajiny.



Anglický spevák a skladateľ Calum Scott neskrýval radosť z toho, že mohol vystúpiť na tomto festivale. Ponúkol piesne z debutového albumu, medzi nimi aj veľký hit Where Are You Now, pieseň If You Ever Change Your Mind či cover verziu skladby This Love od kapely Maroon 5.

Na snímke spevák Calum Scott vystupuje počas koncertu Lost Frequencies na hudobnom festivale Lovestream 11. júna 2022 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.



Záver festivalu patril americkej legende Red Hot Chili Peppers. Štvorici z Kalifornie Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith a John Frusciante, ktorá je na scéne od roku 1983, bolo pódium malé, nabehali a naskákali stovky metrov a energiu preniesli aj do zaplneného hľadiska. Z nového albumu Unlimited Love zahrali štyri skladby, Black Summer, She's a Lover, Whatchu Thinkin' a The Heavy Wing. Pridali aj známe songy Dani California, Californication, Soul to Squeeze či Give It Away. Dva prídavky boli odmenou pre fanúšikov, medzi nimi aj skladba By The Way.

Na snímke basgitarista Flea počas koncertu americkej rockovej skupiny Red Hot Chili Peppers na hudobnom festivale Lovestream 12. júna 2022 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.



Na snímke fanúšikovia počas koncertu americkej rockovej skupiny Red Hot Chili Peppers na hudobnom festivale Lovestream 12. júna 2022 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

