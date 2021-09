Oficiálna návšteva pápeža Františka začne už v nedeľu. Pozrite si jeho program na najbližšie dni

V pondelok sa stretne s prezidentkou

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František v nedeľupopoludní pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska, ktorá potrvá do stredyJeho nedeľný program bude po prílete na letisko v Bratislave pozostávať z ekumenického stretnutia na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, kde bude pápež aj ubytovaný. Podvečer absolvuje stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej.V pondeloksa pápežov program začne stretnutím s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci. Stretne sa nielen s ňou, ale v záhrade Prezidentského paláca aj s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru.Neskôr sa zúčastní stretnutia s biskupmi a kňazmi, zasvätenými osobami a seminaristami v Katedrále sv. Martina.O 16:00 pápež navštívi centrum Betlehem v Bratislave, ktoré sa stará o ľudí bez domova, následne sa na Rybnom námestí o 16:45 stretne s predstaviteľmi židovskej komunity, kde bude mať aj príhovor.Večer sa na Apoštolskej nunciatúre o 18:00 stretne s predsedom parlamentu Borisom Kolárom (Sme rodina) a o 18:15 s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽaNO).V utorokodletí pápež František z Bratislavy do Košíc, odkiaľ sa vyberie do Prešova, kde o 10:30 odslúži svätú omšu na priestranstve pred Mestskou športovou halou.O 16:00 sa stretne s rómskou komunitou na sídlisku Luník IX v Košiciach a o 17:00 sa stretne s mladými na Štadióne Lokomotíva. Následne odletí do Bratislavy.V stredusa pápež František ráno stretne na modlitbách s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne, kde o 10:00 odslúži slávnostnú svätú omšu. Svoju apoštolskú cestu pápež ukončí rozlúčkou na letisku v Bratislave o 13:30, odkiaľ odletí do Ríma.Pobyt pápeža na Slovensku budú sprevádzať dopravné obmedzenia, ktoré sa dotknú nielen hlavného mesta, ale aj Prešova a Košíc.