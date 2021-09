Výbor OSN dostal za posledný rok jednu sťažnosť namierenú proti Slovensku

sťažnosť

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - V období od 1. augusta 2020 do 1. augusta 2021 bola proti Slovenskej republike podaná jedna individuálna, ktorá bola adresovaná Výboru Organizácie Spojených národov (OSN) na odstránenie rasovej diskriminácie.Vyplýva to z materiálu s názvom Informácia o vývoji individuálnych sťažností proti SR, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ktorý vláda na svojom zasadnutí vzala na vedomie.Materiál ďalej uvádza, že v medziročnom období zostáva v konaní šesť sťažností, z toho jedna je adresovaná Výboru OSN proti mučeniu, jedna Výboru OSN pre práva dieťaťa, dve pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a dve pre Výbor OSN pre ľudské práva.Od roku 1993 bolo proti SR podaných 21 individuálnych žiadostí. V 14 prípadoch bol prípad ukončený, z toho v ôsmich bolo podľa materiálu prijaté rozhodnutie v merite veci. V šiestich prípadoch bolo podanie vyhlásené za neprijateľné. V siedmich prípadoch aj naďalej prebieha konanie.