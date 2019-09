OH 2020: Japonci neplánujú zakázať používanie vlajky s červenými lúčmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 5. septembra (TASR) - Predstavitelia olympijského výboru Kórejskej republiky vyzvali japonských organizátorov OH 2020 v Tokiu, aby zakázali používanie japonskej vlajky so 16 červenými lúčmi. Podľa nich odkazuje na "militaristickú a imperialistickú minulosť."Štátna vlajka Japonska obsahuje červené slnko na bielom poli, no bežne sa používa aj vlajka ozbrojených síl, ktorá obsahuje navyše 16 červených lúčov.zverejnili japonskí organizátori. Správa pochádza z agentúry AP.