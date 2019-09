Basketbalisti ČR sa postarali na MS v Číne o veľké prekvapenie

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Šanghaj 5. septembra (TASR) - Českí basketbalisti sa postarali na majstrovstvách sveta v Číne o veľké prekvapenie. Vzopreli sa papierovým predpokladom a v priamom súboji o postup z E-skupiny zdolali vo štvrtok Turkov 91:76.Turci mali pritom k dispozícii troch mimoriadne kvalitných hráčov z NBA. Mladý Cedi Osman sa učil od LeBrona Jamesa v Clevelande Cavaliers, trojkár Furkman Korkmaz sa už v 22 rokoch stal dôležitou súčasťou semifinalistu play off Východnej konferencie z Philadelphie. Ersan Ilyasova je obranný veľmajster najlepšieho družstva základnej časti v uplynulom ročníku Milwaukee Bucks. V najkvalitnejšej súťaži sveta nie je nik, kto by na svoju osobu získal viac útočných faulov.Česi majú v kádri z NBA iba rozohrávača Chicaga Tomáša Satoranského, no ten dokázal pozdvihnúť hráčov okolo seba. "povedal do mikrofónu druhý najlepší strelec Čechov so 17 bodmi Ondřej Balvín.dodal pivot španielskeho tímu Gran Canaria, ktorý dokázal zaplniť dieru po zranenom Janovi Veselom z Fenerbahce Istanbul.Najviac bodov dal krídelník Nymburka Vojtěch Hruban.povedal nadšený autor osemnástich bodov.Česi sú na MS v basketbale premiérovo v ére samostatnosti. Československá reprezentácia sa predstavila na tomto podujatí naposledy v roku 1982 v Kolumbii, keď obsadila 10. miesto v zostave aj so Slovákmi Stanislavom Kropilákom, Jurajom Žuffom a Petrom Rajniakom. Najvyššie skončila šiesta na MS v Juhoslávii v roku 1970.Postupom medzi šestnástku najlepších si Česi definitívne zaistili minimálne účasť v olympijskej kvalifikácii na budúci rok. Ak skončia do 7. miesta, postúpia priamo. V K-skupine ich v Šen-čene čaká Brazília a víťaz duelu Grécko - Nový Zéland. Prenášajú si prehru s USA. Do štvrťfinále postúpia dve najlepšie družstvá z každej skupiny.