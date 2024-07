OH 2024: V nedeľu navštívilo slovenský olympijský dom takmer 4 000 ľudí

Navštíviť Dom v tejto chvíli plánuje viac ako 10 000 ľudí

Obľúbené sú bryndzové halušky

Koncert pre Slovákov v Paríži

Slovenský olympijský dom Maison Slovaque otvoril svoje brány verejnosti v sobotu (27.7.) popoludní. Hneď v prvý deň ho navštívilo cca 1700 ľudí.povedalaPrístup do slovenského olympijského domu s týmto konceptom má po prvý raz na olympijských hrách aj verejnosť, stačí sa registrovať na stránke www.house.olympic.sk Denne je otvorený od 10.00 h do 23.00 h.Návštevníci slovenského olympijského domu si pochvaľujú aj slovenské špeciality.opísalaDruhým najobľúbenejším jedlom v prvých dňoch po otvorení bola v Dome morčacia roláda s tekvicovým pyré. O menu pre návštevníkov sa stará tím štyroch šéfkuchárov v zložení Vladimír Morochovič, Marián Harciník, Norbert Slivka a Jaroslav Hladík a tiež dobrovoľníci. Všetci do tejto chvíle zožali pochvalné reakcie.Slováci si budú môcť v Paríži dopriať aj lahodný kultúrny zážitok. V parížskom kostole svätej Magdalény vystúpi 6. augusta o 13.30 h popredná slovenská sopranistka Adriana Kučerová a klavirista Róbert Pechanec.