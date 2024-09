OH a PH v Paríži žali úspech, ale mnohé podniky v oblasti služieb zaznamenali jedno z najhorších období v histórii

Späť do čias s COVID-om

Predajne bez zákazníkov

Klesnutie predajov

10.9.2024 (SITA.sk) - Olympijské a paralympijské hry v Paríži v lete 2024 priniesli francúzskej metropole očakávané množstvo turistov, avšak mnohým miestnym podnikateľom sa nedarilo podľa ich očakávaní.Napriek tomu, že do Paríža pricestovalo približnezo zahraničia a ďalšíchmnohé podniky v oblasti služieb zaznamenali jedno z najhorších období v histórii.Podľa niektorých podnikateľov k tomu výrazne prispeli bezpečnostné obmedzenia v blízkosti jednotlivých športovísk v centre metropoly.„V polovici júna uzavreli blízku stanicu metra, potom aj prístup do scénických Tulerijských záhrad. Týždeň pred otváracím ceremoniálom na Seine zostala ťažko neprístupná aj blízka ulica Rue de Rivoli," uviedol Tom Denaive, ktorý prevádzkuje rodinný obchod so šperkami v blízkosti Louvru. „Bola to mŕtva ulica. Cítil som sa, ako keby sme sa vrátili do čias s COVID-om," dodal.Situácia nebola ružová ani pre hotely či prestížne obchodov na luxusnej Rue Saint-Honoré. Podľa Mariny Orlandovej ako manažérky obchodu francúzskej luxusnej značky Diptyque klesol v auguste predajv porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška.„O olympiáde nám spievali serenády, že to bude neuveriteľné. Niektorí z nás nešli na dovolenku, bolo to obrovské logistické úsilie, aby sme v deň D mohli byť všetci prítomní," poznamenala. Nakoniec však predajne boli plné personálu, ale bez zákazníkov.Podľa Patrika Aboukrata, ktorý vedie združenie zastupujúce 190 obchodníkov a reštaurácií v centrálnej štvrti Marais, počas olympiády klesol predaj v lokaliteaž„Očakávali sme, že aktivita bude intenzívnejšia ako zvyčajne. Obchody sa zásobili tovarom, no ten nemali komu predávať," povedal Aboukrat, ktorý počas letných mesiacov nakoniec zavrel svoj módny obchod.Ministerka zodpovedná za hospodárstvo a turizmus Olivia Grégoirová napriek uvedenému zostáva optimistická. „Myslím si, že stávka našej krajiny sa vyplatila," vyhlásila na tlačovej konferencii a dodala, že Francúzsko je na dobrej ceste prekonať minuloročné rekordné čísla v oblasti turizmu.Napriek sťažnostiam obchodníkov a reštauratérov zaznievajú aj hlasy, ktoré veria v dlhodobé výhody investícií uskutočnených v meste pred hrami.„Nedokážeme umlčať nevrlých ľudí. Tým, ktorí sa sťažujú, však hovorím, že olympiáda bude mať vplyv na nasledujúce roky, nie okamžite," uviedol Jean-Marc Banquet d'Orx ako prezident odborového zväzu zastupujúceho viac ako 2-tisíc hotelov, reštaurácií a kaviarní v Paríži.Francúzska vláda už v júni oznámila zriadenie komisie, ktorá začne od januára posudzovať žiadosti o finančné kompenzácie od podnikateľov zasiahnutých bezpečnostnými opatreniami počas hier.