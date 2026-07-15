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 24hod.sk    Šport

15. júla 2026

Ohlasy francúzskych médií – Deschamps zabil svoj odchod, pripravovaný ohňostroj rušíme


Tagy: MS vo futbale 2026 Ohlasy médií postup do finále Semifinále

Marca o tíme Španielska: "Chrbtová kosť aj tank v obrane, remeselne presný aj obetavý stred poľa a ohňostrojom nabitý útok." Ohlasy svetových médií na postup Španielska do finále majstrovstiev sveta ...



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spain_france_wcup_soccer__4795 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Marca o tíme Španielska: "Chrbtová kosť aj tank v obrane, remeselne presný aj obetavý stred poľa a ohňostrojom nabitý útok."


Ohlasy svetových médií na postup Španielska do finále majstrovstiev sveta vo futbale po triumfe nad Francúzskom 2:0:

Marca (Šp.): "Nezabudnuteľná šou! Vďaka gólom Oyarzabala a Pedra Porra a kolosálnemu výkonu Rodriho španielsky národný tím prevalcoval Francúzsko a dostal sa do druhého finále majstrovstiev sveta vo svojej histórii. Chrbtová kosť aj tank v obrane, remeselne presný aj obetavý stred poľa a ohňostrojom nabitý útok.

Na obrázkoch pred zápasom bolo vyobrazené francúzske kvarteto Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola pri prehliadke Champs-Élysées. Po zápase všetci štyria zostali v tieni Rodriho, Fabiána Ruiza a Olma. Hádajte, ktorý z obrázkov sa vryje fanúšikom navždy do pamäti?"

Mundo Deportivo (Šp.): "Španielsko v dobrom, ešte lepšom a asi aj najlepšom vydaní. Francúzi sa pred zápasom zastrájali, ako Mbappé, Olise, Dembélé a Barcola prinútia svojou rýchlosťou Španielov k chybám a pritom tie chyby robili oni. Alebo ich nerobili, lebo sa len zbytočne naháňali za loptou, ktorú nezískali."

As (Šp.): "Ponaučenie pre svet! Ak vymeníte Durban za Dallas, Puyola za Oyarzabala a Porra, príbeh má šťastný koniec. Druhý postup do finále v našej histórii môže znamenať zisk druhého titulu."



Le Parisien (Fr.): "Vopred pripravovaný ohňostroj musíme zrušiť. Vzlyky z finále 2022 vystriedali slzy zo semifinále MS 2026. Neúprosná španielska smršť sa prehnala cez francúzsky tím a narobila obrovské škody. Nech už Španielsko nastúpi vo finále proti Argentíne alebo Anglicku, bude drvivý favorit."

RMC Sport: "Deschamps zabil svoj odchod z francúzskeho tímu. Je to aj naša chyba. Oliseho sme neprávom posadili k jednému stolu so Zidanom a Platinim, ale tentoraz nebol ani v kuchyni.“

L´Équipe (Fr.): "Dallaská katastrofa! Na konci turnaja, v ktorom nečelili žiadnej vážnej výzve, Les Bleus dostali od Španielov futbalovú lekciu. Zostalo iba zbieranie motivácie na zápas, ktorý nikoho nezaujíma."



The Sun (Angl.): "Šok pre Les Bleus a pre Anglicko výstraha. Teraz už vieme, akú vysokú prekážku musia anglickí futbalisti preskočiť, keď postúpia do finále a pokúsia sa ukončiť 60 rokov utrpenia."

The Guardian (Angl.): "Aká veľkolepé lekcia z futbalu pre všetkých, ktorí si mysleli, že Španielsko je outsider. Omyl, je to tím, ktorý rozdáva lekcie z účinného futbalu a v semifinále degradoval francúzske hviezdy na obyčajných divákov."

Gazzetta dello Sport (Tal.): "Španielsko v triumfálnom šialenstve a Francúzsko prevalcované! Po 16 rokoch sa La Roja vracia do finále. Trikolóra zostala takmer neškodná, lebo jej hráči neprenikli cez španielsky múr vybudovaný v strede poľa. Úplne zaslúžené."



Bild (Nem.): "Francúzsko v šoku - sen o hetriku vo finále majstrovstiev sveta sa náhle rozplynul! Zvyčajne energický francúzsky tím na čele s 8-gólovým Mbappém bol zrazu pomalý, náchylný na chyby a bez nápadov. Nebolo vidieť žiadnu hrozbu gólu, obvyklú dynamiku alebo rýchlosť v útoku. V jednom momente klesol očakávaný počet gólov francúzskeho tímu (xG) na úroveň 0,04 – bol prakticky neexistujúci. A to všetko Španieli vyviedli Francúzom v ich veľký deň Dobytia Bastily."


Zdroj: SITA.sk - Ohlasy francúzskych médií – Deschamps zabil svoj odchod, pripravovaný ohňostroj rušíme © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Ohlasy médií postup do finále Semifinále
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