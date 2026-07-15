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15. júla 2026
Veľká zmena! SFZ ušetrí mesačne 46-tisíc eur na zmluvách pre trénerov reprezentácie
SFZ vniesol viac svetla do zmlúv s novým trénerským štábom reprezentácie SR. Slovenský futbalový zväz (SFZ) doriešil zmluvné vzťahy s novým realizačným tímom reprezentácie na čele s hlavným ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - SFZ vniesol viac svetla do zmlúv s novým trénerským štábom reprezentácie SR.
Slovenský futbalový zväz (SFZ) doriešil zmluvné vzťahy s novým realizačným tímom reprezentácie na čele s hlavným trénerom Vladimírom Weissom st. a jeho asistentmi Ľubošom Benkovským, Marekom Hamšíkom, Štefanom Markulíkom a Vladimírom Weissom ml.
V záverečnej fáze spolupráce so štábom Weissovho predchodcu Francesca Calzonu verejnosť riešila plat reprezentačného trénera a jeho najbližších spolupracovníkov.
"V tejto chvíli môžem povedať, že úspora pri zmluvách s novými členmi realizačného tímu je mesačne na úrovni 46 000 eur,“ informoval viceprezident SFZ Karol Belaník na webe SFZ.
Rovnaký zdroj pre futbalsfz.sk potvrdil, že po dvoch júnových prípravných zápasoch Slovenska proti Malte (2:1) a Čiernej Hore (2:2) sa riešili zmluvné podmienky medzi SFZ a novými členmi trénerského štábu národného tímu SR.
"Hlavný tréner Weiss má kompletne doriešené všetky podmienky a podpísanú zmluvu. Platí na obdobie do 30. 11. 2027 s klauzulou o predĺžení v prípade postupu na Euro 2028 plus s opciou na ďalší kvalifikačný cyklus MS 2030. Bez upresnenia mien môžem povedať, že s dvoma asistentmi už sú rovnako uzavreté kontrakty. S jedným sme v záverečnej fáze rokovaní, keďže vyskočili pripomienky k obsahu jedného článku zmluvy,“ dodal Belaník.
Slovenských reprezentantov čaká v tomto roku šesť zápasov v rámci C-divízie skupinovej fázy Ligy národov. Na konci septembra sa Slováci predstavia doma proti Moldavsku (26. 9.) v Prešove a proti Kazachstanu (29. 9.) v Košiciach.
Nasledujú zápasy na Faerských ostrovoch (2. 10.) a v Moldavsku (6. 10.) a napokon v novembrovom termíne domáci súboj proti Faerským ostrovom v Košiciach (13. 11.) a o tri dni neskôr výjazdu do Kazachstanu.
Zdroj: SITA.sk - Veľká zmena! SFZ ušetrí mesačne 46-tisíc eur na zmluvách pre trénerov reprezentácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský futbalový zväz (SFZ) doriešil zmluvné vzťahy s novým realizačným tímom reprezentácie na čele s hlavným trénerom Vladimírom Weissom st. a jeho asistentmi Ľubošom Benkovským, Marekom Hamšíkom, Štefanom Markulíkom a Vladimírom Weissom ml.
V záverečnej fáze spolupráce so štábom Weissovho predchodcu Francesca Calzonu verejnosť riešila plat reprezentačného trénera a jeho najbližších spolupracovníkov.
"V tejto chvíli môžem povedať, že úspora pri zmluvách s novými členmi realizačného tímu je mesačne na úrovni 46 000 eur,“ informoval viceprezident SFZ Karol Belaník na webe SFZ.
Klauzula aj opcia
Rovnaký zdroj pre futbalsfz.sk potvrdil, že po dvoch júnových prípravných zápasoch Slovenska proti Malte (2:1) a Čiernej Hore (2:2) sa riešili zmluvné podmienky medzi SFZ a novými členmi trénerského štábu národného tímu SR.
Ešte jedno rokovanie
"Hlavný tréner Weiss má kompletne doriešené všetky podmienky a podpísanú zmluvu. Platí na obdobie do 30. 11. 2027 s klauzulou o predĺžení v prípade postupu na Euro 2028 plus s opciou na ďalší kvalifikačný cyklus MS 2030. Bez upresnenia mien môžem povedať, že s dvoma asistentmi už sú rovnako uzavreté kontrakty. S jedným sme v záverečnej fáze rokovaní, keďže vyskočili pripomienky k obsahu jedného článku zmluvy,“ dodal Belaník.
Program Slovákov
Slovenských reprezentantov čaká v tomto roku šesť zápasov v rámci C-divízie skupinovej fázy Ligy národov. Na konci septembra sa Slováci predstavia doma proti Moldavsku (26. 9.) v Prešove a proti Kazachstanu (29. 9.) v Košiciach.
Nasledujú zápasy na Faerských ostrovoch (2. 10.) a v Moldavsku (6. 10.) a napokon v novembrovom termíne domáci súboj proti Faerským ostrovom v Košiciach (13. 11.) a o tri dni neskôr výjazdu do Kazachstanu.
Zdroj: SITA.sk - Veľká zmena! SFZ ušetrí mesačne 46-tisíc eur na zmluvách pre trénerov reprezentácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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