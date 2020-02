Ohrozenie sociálnych práv je absurdné, kritizujú zamestnávatelia trináste dôchodky aj vyššie prídavky

Bez verejnej diskusie a pripomienkovania

Stanovisko podporili aj zahraničné obchodné komory

Skrátené legislatívne konanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávateľské združenia a obchodné komory na Slovensku sú hlboko znepokojené zo spôsobu, akým vláda v uplynulých dňoch náhle presadila zmeny týkajúce sa prídavkov na deti, trinástych dôchodkov či diaľničných známok."Uvedený spôsob je zjavne v rozpore s princípmi predvídateľného legislatívneho procesu, ku ktorému sa vláda zaviazala v Programovom vyhlásení vlády SR," uviedli v tlačovej správe. Upozorňujú na vysoko negatívny dopad týchto legislatívnych zmien na štátny rozpočet. "Zásadne namietame, aby boli verejné financie zneužívané v čase predvolebnej kampane," zdôraznili zamestnávatelia.Navrhované zmeny vláda podľa zamestnávateľov schválila bez akejkoľvek verejnej diskusie, štandardného medzirezortného pripomienkového konania či prerokovania Hospodárskou a sociálnou radou."Argument o údajnom ohrození Ústavou SR garantovaných sociálnych práv vyznieva samoúčelne a absurdne. Ak je situácia taká naliehavá, prečo je účinnosť novely zákona o prídavku na dieťa navrhnutá až o viac ako 10 mesiacov, teda od 1. januára 2021," pýtajú sa zamestnávatelia.V uplynulých 46 mesiacoch aktuálneho volebného obdobia, keď bol dostatočný priestor na zmeny v dôchodkovom systéme či financovaní diaľničnej siete, nezaznamenali zamestnávatelia žiadne zásadné zmeny, ktoré by vyvolali súčasné náhle „ohrozenie sociálnych práv.""Nevidíme preto žiadne legitímne a racionálne dôvody na schválenie uvedených zmien obídením štandardného legislatívneho procesu a následne v skrátenom legislatívnom konaní na pôde Národnej rady Slovenskej republiky," dodávajú zamestnávateľské združenia a obchodné komory pôsobiace na Slovensku.Signatármi spoločného stanoviska sú Americká obchodná komora v SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) , Business Leaders Forum, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Industry Innovation Cluster, Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Compliance Circle, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora a Švédska obchodná komora v SR.Od decembra tohto roka by sa mal Slovensku zaviesť trinásty dôchodok pre všetkých penzistov. Ten nahradí doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura.Kým suma vianočného príspevku klesala s rastúcou výškou dôchodku, trinásty dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať v rovnakej výške pri rovnakom druhu dôchodku. Všetci starobní dôchodcovia by mali dostávať trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda.Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament legislatívnym návrhom zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní. Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov majú v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur ročne. Po odpočítaní 147 miliónov eur, ktoré sa usporia na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 miliónov eur.Vláda tiež minulý týždeň schválila návrh novely zákona o prídavku na dieťa, podľa ktorého sa mesačný prídavok na dieťa od začiatku budúceho roka zvýši z 24,95 eura na 50 eur. Aj týmto návrhom by sa mal parlament zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní.Zvýšenie prídavkov na deti si v budúcom roku vyžiada 300 miliónov eur, v roku 2022 to má byť 333 miliónov eur a v roku 2023 už 341 miliónov eur. Parlament by sa mal tiež v skrátenom konaní zaoberať návrhom na zrušenie diaľničných známok od 1. januára budúceho roka.