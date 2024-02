Ojazdených áut je na trhu medziročne viac a sú mladšie

Škodovky stále vedú

Elektromobily zlacneli

V januári 2024 sa zvýšila stredná (mediánová) cena ponúkaných vozidiel, a to o 1 600 eur na 9 800 eur, no mierne klesli najazdené kilometre (167-tisíc vs. 174-tisíc km), taktiež sa znížil aj vek ojazdených vozidiel z 10,4 na 9,2 roku. Áut je teda medziročne viac, no sú drahšie. Cena v inzercii ponúkaných áut však v posledných troch rokoch neustále rastie. "Tento stav je daný na jednej strane dlhodobým nedostatkom nových áut na trhu, ktorý sa pomaly vracia k dobám pred covidom a následnou čipovou krízou. A taktiež silnejším dopytom po ojazdených autách, čomu zodpovedajú aj rekordné predaje u nás v AAA AUTO, či už za celý minulý rok alebo aj za tento január," hovorí Luboš Vorlík, výkonný riaditeľ spoločnosti AURES Holdings pre Slovensko a Českú republiku, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. "Vysoké očakávania máme aj od celého tohto roku, žiadne známky slabnúceho dopytu zatiaľ na obzore nevidíme. Niektorí predajcovia nových vozidiel síce ohlásili znižovanie cien, sú to však len kozmetické zmeny, ktorých vplyv na sekundárny trh s vozidlami bude podľa mňa veľmi obmedzený," dodáva Luboš Vorlík.Rovnako, ako v prípade predaja nových vozidiel, vedie aj v inzertnej ponuke jazdených áut česká Škoda. Nasledujú Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, Ford, Peugeot, Opel, deviata priečka patrí Hyundaiu a desiata Renaultu. Len pre zaujímavosť - najvyššie kilometrové nájazdy majú inzerované vozidlá značky Audi (194-tisíc km) a Volkswagen (190-tisíc), najnižšie naopak Hyundai (102-tisíc km) a Peugeot (156-tisíc km). Najmladšie sú autá značky Hyundai s mediánom 6,4 roku, naopak najstaršie z prvej desiatky sú vozidlá značky Ford s mediánom 10,8 roku.Trvalý nárast ponuky inzerovaných vozidiel badať pri čisto elektrických aj hybridných automobiloch. Pri elektrických vozidlách medziročný rast predstavuje takmer 51 percent - na 827 kusov inzerovaných kusov, v prípade hybridných vozidiel ide o nárast 37 percent - na 1 057 kusov. "Za poklesom cien elektrovozidiel stojí najmä globálne zlacnenie nových vozidiel Tesla, ktoré sa prepísalo aj do cien ojazdených áut. Ešte vlani v januári bol cenový medián najpredávanejšej Tesly Model 3 na úrovni 46 490 eur, tento rok je to 33 140 eur, teda o neskutočných 13 350 eur menej," komentuje Luboš Vorlík s tým, že nižšie ceny vozidiel sú tu aj z dôvodu vyššieho kilometrového nájazdu (71-tisíc vs. 34-tisíc km) aj veku (3,2 vs. 1,9 roku) v prípade Tesly 3.