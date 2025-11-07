|
07. novembra 2025
Okamura zvesil ukrajinskú vlajku z budovy českého parlamentu, poslanecké kluby ich vyvesili päť
Nový predseda dolnej komory českého parlamentu Tomio Okamura krátko po svojom zvolení asistoval pri stiahnutí ukrajinskej vlajky z budovy snemovne. Výsledok akcie šéfa krajne ...
Zdieľať
7.11.2025 (SITA.sk) - Nový predseda dolnej komory českého parlamentu Tomio Okamura krátko po svojom zvolení asistoval pri stiahnutí ukrajinskej vlajky z budovy snemovne. Výsledok akcie šéfa krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) je však paradoxný. Z okien svojich kancelárií v parlamente vyvesili ukrajinské vlajky poslanecké kluby. V piatok popoludní ich bolo päť. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Obvinenému predsedovi snemovne Okamurovi jeho trápne šaškovanie pri rebríku nevyšlo. Snemovňa nie je jeho majetok. Vlajka Ukrajiny ako vyjadrenie našej podpory krajine, ktorú denne bombardujú Putinovi teroristi, na budovu snemovne patrí," uviedla odchádzajúca ministerka obrany a poslankyňa ODS Jana Černochová.
„Pán Okamura prvý deň vo funkcii ukázal, čo jediné dokáže: pošliapať hodnoty, ako je solidarita a odvaha podporovať krajinu napadnutú Ruskom," vyhlásili poslanci STAN. „U nás sa nič nemení. Vlajku, ktorú Tomio Okamura nehanebne zložil, na budovu snemovne vraciame," uviedli vyjadrili sa poslanci za Pirátov.
Zdroj: SITA.sk - Okamura zvesil ukrajinskú vlajku z budovy českého parlamentu, poslanecké kluby ich vyvesili päť © SITA Všetky práva vyhradené.
