Piatok 7.11.2025
07. novembra 2025
Polícia zadržala podozrivú osobu z napadnutia maloletého dieťaťa ostrým predmetom, ktoré sa odohralo v Spišskej Novej Vsi
Polícia vo štvrtok (6. novembra) večer zadržala osobu podozrivú z napadnutia maloletého dieťaťa ostrým predmetom, ktoré sa odohralo v Spišskej Novej Vsi. „Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného ...
7.11.2025 (SITA.sk) - Polícia vo štvrtok (6. novembra) večer zadržala osobu podozrivú z napadnutia maloletého dieťaťa ostrým predmetom, ktoré sa odohralo v Spišskej Novej Vsi. „Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu," informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach s tým, že s osobou vykonávajú potrebné procesné úkony.
Incident sa odohral vo štvrtok 6. novembra na Lesnej ulici v Spišskej Novej Vsi, polícia informovala, že maloleté dieťa bolo napadnuté ostrým predmetom. „Zranené dieťa je už v starostlivosti lekárov, podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní," uviedli vtedy policajti s tým, že podozrivá osoba z miesta ušla a intenzívnej po nej páchajú.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Petra Klimešová uviedla, že dieťa bolo na umelej pľúcnej ventilácii prevezené do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach s otvorenou ranou hlavy.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala podozrivú osobu z napadnutia maloletého dieťaťa ostrým predmetom, ktoré sa odohralo v Spišskej Novej Vsi © SITA Všetky práva vyhradené.
