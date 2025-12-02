|
Utorok 2.12.2025
Meniny má Bibiána
02. decembra 2025
Okamurovi pred domom opäť viala ukrajinská vlajka
Jeden zo susedov šéfa českého parlamentu Tomia Okamury pred jeho domom v Prahe znova vztýčil stožiar s ukrajinskou vlajkou. Samotný muž to potvrdil českému Denníku N. Na ...
2.12.2025 (SITA.sk) - Jeden zo susedov šéfa českého parlamentu Tomia Okamury pred jeho domom v Prahe znova vztýčil stožiar s ukrajinskou vlajkou. Samotný muž to potvrdil českému Denníku N. Na druhý deň však stožiar s vlajkou zmizol a nikto nevie ako a kam, informuje web Novinky.cz.
Stožiar s ukrajinskou vlajkou postavil muž v pondelok večer na pozemku, ktorý má patriť súkromnej spoločnosti a ktorý susedí s pozemkom, na ktorom stojí dom predsedu krajne pravicovej SPD Tomia Okamury. Podľa muža, ktorý vlajku vyvesil, stožiar v utorok dopoludnia zmizol. Mohla to podľa neho urobiť odborná firma najatá políciou. Tá to však odmietla. „Polícia ČR stožiar s vlajkou neodstránila ani nenajala žiadnu firmu, ktorá by toto vykonala," zamietol špekulácie hovorca policajného prezídia Ondřej Moravčík.
„Vzhľadom na to, že sa ide o chránený objekt, spadá celá vec do gescie ochrannej služby," povedal Novinkám hovorca pražskej polície Jan Daněk a odkázal na svojho kolegu z ochrannej služby. Hovorca Ochrannej služby Polície ČR Tomáš Procházka sa však v utorok k celej veci nemohol hneď vyjadriť, pretože nemal potrebné podklady.
Zdroj: SITA.sk - Okamurovi pred domom opäť viala ukrajinská vlajka © SITA Všetky práva vyhradené.
