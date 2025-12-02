Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Meniny má Bibiána
 Zo zahraničia

02. decembra 2025

Okamurovi pred domom opäť viala ukrajinská vlajka


Jeden zo susedov šéfa českého parlamentu Tomia Okamury pred jeho domom v Prahe znova vztýčil stožiar s ukrajinskou vlajkou. Samotný muž to potvrdil českému Denníku N. Na ...



gettyimages 2176137455 676x451 2.12.2025 (SITA.sk) - Jeden zo susedov šéfa českého parlamentu Tomia Okamury pred jeho domom v Prahe znova vztýčil stožiar s ukrajinskou vlajkou. Samotný muž to potvrdil českému Denníku N. Na druhý deň však stožiar s vlajkou zmizol a nikto nevie ako a kam, informuje web Novinky.cz.


Stožiar s ukrajinskou vlajkou postavil muž v pondelok večer na pozemku, ktorý má patriť súkromnej spoločnosti a ktorý susedí s pozemkom, na ktorom stojí dom predsedu krajne pravicovej SPD Tomia Okamury. Podľa muža, ktorý vlajku vyvesil, stožiar v utorok dopoludnia zmizol. Mohla to podľa neho urobiť odborná firma najatá políciou. Tá to však odmietla. „Polícia ČR stožiar s vlajkou neodstránila ani nenajala žiadnu firmu, ktorá by toto vykonala," zamietol špekulácie hovorca policajného prezídia Ondřej Moravčík.

„Vzhľadom na to, že sa ide o chránený objekt, spadá celá vec do gescie ochrannej služby," povedal Novinkám hovorca pražskej polície Jan Daněk a odkázal na svojho kolegu z ochrannej služby. Hovorca Ochrannej služby Polície ČR Tomáš Procházka sa však v utorok k celej veci nemohol hneď vyjadriť, pretože nemal potrebné podklady.


Zdroj: SITA.sk - Okamurovi pred domom opäť viala ukrajinská vlajka © SITA Všetky práva vyhradené.

