 24hod.sk    Tlačové správy

Vedenie právnych služieb v KPMG na Slovensku preberá Cyril Hric


Tagy: PR právne služby

S dlhoročnými skúsenosťami z oblasti právneho poradenstva pre domácich aj medzinárodných klientov bude viesť tím, ktorý zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri poskytovaní komplexných riešení KPMG pre ...



cyril hric_foto na sirku 676x461 3.12.2025 (SITA.sk) - S dlhoročnými skúsenosťami z oblasti právneho poradenstva pre domácich aj medzinárodných klientov bude viesť tím, ktorý zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri poskytovaní komplexných riešení KPMG pre firmy pôsobiace v dynamickom prostredí.


Cyril Hric má takmer 20 rokov skúseností v oblasti obchodného, finančného a regulačného práva. V KPMG od roku 2019 zastrešoval právne poradenstvo pri viacerých významných M&A transakciách, zastupoval klientov v konaniach o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb a investičných činností a asistoval viacerým bankám a finančným inštitúciám.

"V súčasnom prostredí, kde sa biznis transformuje pod vplyvom technológií, prinášame ako člen medzinárodnej poradenskej siete klientom riešenia, ktoré kombinujú lokálnu odbornosť s globálnymi skúsenosťami. Mojím cieľom je viesť právne oddelenie tak, aby sme poskytovali komplexné služby v úzkej spolupráci s ostatnými tímami. Kvalita, dôvera a profesionalita sú hodnoty, ktoré nás spájajú," uviedol Cyril Hric.

Slovenský právny tím sa stáva integrálnou súčasťou poradenských služieb KPMG tak na domácom trhu, ako aj v regióne strednej a východnej Európy. Nezastupiteľné miesto majú právne služby KPMG aj v oblastiach, kde je nevyhnutná multisektorová expertíza – napríklad pri transakčnom poradenstve, daňových otázkach či konzultingu.

"Cyril je lídrom, ktorý predstavuje silnú kombináciu odbornosti s víziou moderného právneho poradenstva naprieč rôznymi segmentmi. Jeho vymenovanie je dôležitým krokom v kontinuálnom rozvoji nášho právneho tímu a posilňuje naše zameranie na kvalitu, inovácie, dôveru a klientsku spokojnosť," dodal Marek Masaryk, partner zodpovedný za daňové a právne služby v KPMG na Slovensku.

V čase, keď technológie menia fungovanie firiem a prinášajú nové legislatívne výzvy, KPMG posilňuje svoju schopnosť poskytovať právne riešenia, ktoré sú pripravené na budúcnosť.

Slovenský tím bude zohrávať kľúčovú rolu v regionálnej sieti KPMG, pričom dopĺňa komplexné portfólio služieb, ktoré klientom prináša pod jednou strechou – od daňového a finančného poradenstva až po právne riešenia. Právne poradenstvo pritom zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu pri podpore firiem, ktoré čelia neustálym zmenám v legislatíve aj v podnikateľskom prostredí. Pomáha im nielen zabezpečiť súlad s predpismi, ale aj predvídať riziká a robiť strategické rozhodnutia s väčšou istotou.

Zdroj: SITA.sk

Tagy: PR právne služby
