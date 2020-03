Okamžite naštartujte tripartitu, žiada Fico a Remišovú vyzýva k aktivite na európskej úrovni

Mali by prizvať aj živnostníkov

31.3.2020 - Predseda strany Smer-SD Robert Fico kritizuje vládu Igora Matoviča za to, že o pripravovaných opatreniach na riešenie dopadov pandémie nerokuje na pôde tripartity so sociálnymi partnermi."Chceme vyzvať vládu, aby čo najrýchlejšie dala dohromady tripartitu a aby čo najrýchlejšie komunikovala so sociálnymi partnermi," povedal na utorkovej tlačovej besede. Podľa Fica je veľmi nesprávne, ak vláda nekomunikuje so zamestnávateľmi a odborármi."Je to prvá zásada, ktorá musí byť pri takýchto opatreniach naplnená," zdôraznil šéf Smeru. Tripartitu však považuje Fico za malý formát na rokovania o týchto opatreniach."Preto chceme vyzvať vládu, aby tak, ako sme to my urobili v roku 2009, zriadila Radu solidarity a rozvoja a do tejto rady by okrem sociálnych partnerov prizvali aj zástupcov vysokých škôl, miest a obcí, cirkví pôsobiacich na Slovensku," tvrdí Fico. Do tejto rady by mala vláda podľa neho prizvať aj predstaviteľov živnostníkov, ako aj zástupcov opozície.Predseda Smeru sa zatiaľ bez oboznámenia sa s detailami nevie k pripravovaným opatreniam vyjadriť. "Nateraz nevieme, aké sú podmienky. Ak to bude dobré pre slovenskú ekonomiku, my to podporíme," tvrdí. Kritizuje to, že vláda pri chystaných opatreniach hovorí len o malých podnikoch a samostatne zárobkovo činných osobách."Dnes chrbtovú kosť slovenskej ekonomiky predstavujú veľké firmy," upozornil Fico. Ako príklad dal automobilky, ktoré zamestnávajú tisíce ľudí a na ne sú naviazané stovky malých dodávateľov. Vládnej koalícii tiež Fico vyčíta to, že nevyvíja žiadne aktivity na európskej úrovni."Napríklad Portugalsko a Dánsko si v priebehu niekoľkých hodín vybavili povolenie na takzvanú štátnu pomoc, čo im umožňuje robiť opatrenia, kde nenarážajú na rôzne limity, ktoré stanovuje európska legislatíva," povedal. Vicepremiérku Veroniku Remišovú vyzval, aby sa "týmto veciam venovala". Za nehorázne považuje Fico aj to, že sa nevie nič o rokovaniach medzi vládou a bankami.Exminister hospodárstva Peter Žiga vytkol vláde to, že len málo z pripravovaných opatrení sa vzťahuje na veľkých zamestnávateľov. "Od veľkých zamestnávateľov závisia malí a strední, pretože sú väčšinou súčasťou ich subdodávateľského reťazca," tvrdí. Ak vláda podľa neho neprijme opatrenia pre veľkých zamestnávateľov, ekonomika skolabuje.Vláda v nedeľu zverejnila sedem základných opatrení na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie s názvom Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO.Štát bude preplácať povinne zatvoreným prevádzkam štyri pätiny hrubej mzdy zamestnancov a peniaze pošle aj firmám a živnostníkom, ktorých tržby v čase pandémie výraznejšie klesli. Zároveň poskytne bankové záruky za úvery pre firmy, predĺžil karanténnu OČR do konca karanténnych opatrení a odloží platby odvodov a preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb.Umožní aj započítanie doteraz neuplatnenej straty. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka ide o hlavnú časť pomoci slovenskému hospodárstvu. V nasledujúcich dňoch by mali prísť ďalšie desiatky menších opatrení, ktoré majú za cieľ zjednodušiť život podnikateľov a zmierniť dopad pandémie na ich podnikanie.