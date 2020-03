Poznáme náhradný termín Olympijských hier 2020 v Tokiu, padla zhoda medzi športovými federáciami

Ročný odklad OH 2020

Stanovený termín vyhovuje všetkým športovcom

Dôležité slovo mala aj americká NBC

31.3.2020 - Pondelkovej definitíve o novom termíne OH a PH v japonskom Tokiu predchádzalo hlasovanie jednotlivých medzinárodných športových federácií. Ich zástupcovia sa jednomyseľne zhodli s názorom organizačného výboru aj Medzinárodného olympijského výboru (MOV), že najvhodnejšou alternatívou je presun hier presne o rok.OH 2020 sa teda uskutočnia od 23. júla do 8. augusta 2021, ich pôvodný termín bol 24. júl až 9. augusta 2020. Ročný odklad OH 2020 si vyžiadala pandémia ochorenia COVID-19.Zverejnenie nového dátumu konania OH v pondelok prišlo po troch dôležitých telefonátoch prezidenta MOV Thomasa Bacha. Najprv sa spojil s Japoncami, po zhode s nimi komunikoval s výkonným výborom MOV a potom aj so športovými federáciami. A iba niekoľko okamihov po verdikte zväzov svet obletela správa o novom termíne.Ako informoval prezident Asociácie medzinárodných federácií letných športov (ASOIF) Francesco Ricci Bitti (78), iný termín z pohľadu športových federácií prichádzal do úvahy len výnimočne."Od minulého utorka sme o tejto téme dlho debatovali. Zástupcovia jazdectva a triatlonu boli za skorší termín, pretože u nich stále panujú obavy z poveternostných podmienok v lete. V konečnom dôsledku však presunúť hry na skorší alebo neskorší termín nebolo možné, pretože mnoho športovcov by nebolo k dispozícii. Práve preto padlo rozhodnutie o lete," ozrejmil Ricci Bitti, niekdajší prezident Medzinárodnej tenisovej federácie.Ak by sa OH nekonali v dohodnutom termíne, predstavitelia až šiestich či siedmich odvetví nevedeli garantovať účasť svojich najlepších športovcov. Úlohu zohrali aj záujmy vysielateľov."Na skorší termín som aj ja povedal nie, pretože podujatia ako tenisový Wimbledon či cyklistická Tour de France sú tiež dôležité. Úvahy boli rôzne, ale prelom júla a augusta bol najvhodnejší. Do úvahy sme museli vziať aj ochotu zväzov presunúť svoje vrcholné akcie na iné termíny v roku 2021, či už ide o plavcov alebo atlétov," vysvetlil Ricci Bitti.Vážne slovo mala aj americká televízna spoločnosť NBC, ktorá za vysielacie práva platí miliardy dolárov."Konzultovali sme to aj s nimi a tiež v debate vyšiel ako najvhodnejší letný termín. V inom prípade by sa plánované podujatia kryli," dodal Ricci Bitti a ešte poznamenal, že rozpis súťaží už nie je zameraný iba na potreby športovcov, ale prispôsobuje sa požiadavkám biznisu.Šéf ASOIF tiež vyjadril obavu o chod menších federácií, napríklad moderného päťboja či lukostreľby. "Viac ako polovica našich členov je mimoriadne závislá od olympijských peňazí. Roku 2021 sa dožijú, ale v akej kondícii?" zamyslel sa taliansky funkcionár.