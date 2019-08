Okolie katedrály Notre-Dame sa pripravuje na dekontamináciu

ilustračná snímka Notre-Dame po požiari Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. augusta (TASR) - Okolie parížskej katedrály Notre-Dame v utorok skoro ráno uzatvorili a pracovníci začali pripravovať aplikovanie špeciálneho gélu absorbujúceho zvyšky častíc olova, ktoré sa dostali do pôdy následkom požiaru tejto pamiatky z polovice apríla. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Renovačné práce na chráme pozastavili v júli pre obavy, že pracovníci by mohli byť vystavení otrave olovom. Testy totiž na mieste a v okolí odhalili nebezpečne vysokú úroveň kontaminácie. Počas požiaru, ktorý takmer zničil toto gotické veľdielo, sa na streche katedrály roztavili stovky ton olova, ktorého častice vietor rozvial do okolia stavby.Príslušné úrady po niekoľkých týždňoch popierania zdravotných rizík koncom júla pripustili, že protikontaminačné opatrenia boli nedostatočné. Dve školy nachádzajúce sa v blízkosti katedrály uzavreli po tom, ako vôkol nich namerali nebezpečné hodnoty úrovne olova. Úrady odvtedy prijímajú prísnejšie bezpečnostné opatrenia pre osoby pracujúce v danej lokalite a využívajú nové metódy na odstraňovanie zvyškov olova zo školských ihrísk.Podľa ministerstva kultúry sa na odstraňovanie toxických látok použijú dve dekontaminačné techniky, dopĺňa tlačová agentúra AP. Prvá zahŕňa nanesenie gélu na verejné lavičky, pouličné osvetlenia a ďalšie mestské vybavenia. Po jeho zaschnutí gél o niekoľko dní odstránia. Ďalšou metódou je použitie vysokotlakových vodných prúdov obsahujúcich chemické látky.Vládny zmocnenec pre parížsky región, prefekt Michel Cadot, v piatok vyhlásil, že renovačné práce na katedrále Notre-Dame sa obnovia 19. augusta, ak bude toxické olovo úplne odstránené a budú platiť nové bezpečnostné pravidlá.Environmentálne organizácie a odborové hnutia varovali v pondelok na tlačovej konferencii pred časticami olova v ovzduší, vyskytujúcimi sa v okolí katedrály, a vyžiadali si pravidelne aktualizované informácie o úrovni tohto znečistenia. Žiadajú tiež zriadenie lekárskeho strediska, ktoré bude monitorovať zdravotný stav hasičov a robotníkov pracujúcich na katedrále i občanov žijúcich v jej blízkosti.