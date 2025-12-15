|
Pondelok 15.12.2025
Denník - Správy
15. decembra 2025
Okolité zvuky nás vtiahli do džungle, povedali nevidiace a slabozraké deti po návšteve kina – VIDEO, FOTO
Začiatkom decembra sa v CINEMAX Bory v Bratislave uskutočnilo unikátne premietanie - Kniha džunglí, ktoré si mohli užiť
15.12.2025 (SITA.sk) - Začiatkom decembra sa v CINEMAX Bory v Bratislave uskutočnilo unikátne premietanie - Kniha džunglí, ktoré si mohli užiť nevidiaci a slabozrakí. Zvukový film bol však neobyčajným zážitkom aj pre vidiacich, ktorí si tak mohli aspoň na malú chvíľu vyskúšať, aké je to vnímať svet bez zraku. Projekt Rozprávky pre malé Pastelky, ktorý podporuje nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, tak posunul myšlienku inklúzie na nový level.
Spoločnosť CODES Brand House tento projekt prevádzkuje tri roky, pričom rozprávky majú na platforme YouTube už viac ako tri milióny vypočutí. Nový rozmer prinieslo práve auditívne filmové predstavenie dvojdielnej audio adaptácie Knihy džunglí. Tento "film bez obrazu" je inovatívnym počinom, ktorý o inklúzii nielen hovorí, ale aj ju realizuje.
"Som veľmi rada, že sa vďaka spoločnosti CODES Brand House a CINEMAX podarilo zorganizovať toto premietanie pre deti so zrakovým znevýhodnením. Naozaj to bolo pre nich niečo výnimočné. Opísali, že zvuky okolo nich boli niečo, čo ich vtiahlo do džungle," povedala predsedníčka občianskeho združenia Krajina bez bariér Jana Žitňanská.
"Som rada, že spoločnými silami sa to podarilo a verím, že aj ľudia bez zrakového znevýhodnenia si takýto formát obľúbia, pretože je to niečo inovatívne a krásne," doplnila.
Senior sales a event manager spoločnosti CINEMAX Matúš Dičér dodal, že úsmevy na tvárach detí, ktoré vychádzali po projekcii z kinosály, im dodali silu a energiu na to, aby tento inovatívny a inkluzívny projekt posúvali ďalej a postupne ho dostali medzi širokú verejnosť. "Budeme pracovať na tom, aby sa ľudia so zrakovým znevýhodnením, a celkovo verejnosť, dostávali k týmto myšlienkam," dodal Dičér.
"Tri milióny vypočutí všetkých nahrávok a uvedenie Knihy džunglí v Dolby Atmos pripravené s novými partnermi naznačujú, že projekt sa teší čoraz väčšej pozornosti aj expertov napríklad na tému zvukového spracovania. Domnievam sa, že rok 2026 prinesie pre produkciu Rozprávok pre malé Pastelky nové výzvy, čo do hľadania autorov textov, ale aj spracovania čo najmodernejšími technológiami," dodáva Milan Jursa z CODES Brand House.
Kniha džunglí spracovaná v zvukovej architektúre Dolby Atmos tak priniesla silný autentický zvukový zážitok cez 60 reproduktorov nielen pre nevidiacich a slabozrakých. Vidiaci poslucháči sa spolu s nevidiacimi ponorili do príbehu spôsobom, ktorý sa podobá ich realite. Odborné a technologické zázemie pre tvorbu auditívneho zážitku, ktorý prekračuje hranice medzi svetom nevidiacich a vidiacich, poskytlo Kreatívne centrum STVR Arténa.
Zdroj: SITA.sk - Okolité zvuky nás vtiahli do džungle, povedali nevidiace a slabozraké deti po návšteve kina – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
