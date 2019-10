Okolnosti požiaru v továrni v Rouene bude skúmať parlamentná komisia

Na snímke požiar, ktorý vypukol v chemickej továrni vo štvrtok v ranných hodinách v meste Rouen na severe Francúzska 26. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rouen/Paríž 3. októbra (TASR) - Príčinami a následkami požiaru v chemickej továrni Lubrizol v meste Rouen na severe Francúzska sa bude zaoberať parlamentná komisia. Televízia BFM uviedla, že ani týždeň po požiari nie je známa jeho príčina.Podľa spravodajského portálu France Info vznik parlamentnej komisie iniciovali najmä ľavicoví poslanci, keď sa objavili informácie, že počas požiaru v továrni zhorelo vyše 5000 ton chemických produktov.Mohutný požiar vo fabrike, kde sa vyrábajú chemické prísady do mazadiel a farieb, vypukol minulý štvrtok v skorých ranných hodinách. Uhasiť sa ho podarilo v ten istý deň neskoro večer.Požiar si nevyžiadal obete na životoch. Do nemocníc v Rouene bolo prijatých desať ľudí s podráždením hrdla alebo nosa.Obyvatelia Rouenu sa v uplynulých dňoch zišli pred sídlom regionálnej samosprávy a prefektúry Normandie a žiadali informácie o príčine požiaru a chemikáliách, ktoré sa pri horení dostali do ovzdušia.Obviňujú tiež vedenie továrne zo zavádzania verejnosti a vládu označujú za komplica Lubrizolu, keďže o dôsledkoch požiaru v chemičke neinformuje primerane k jeho závažnosti.Kritizujú aj miestne úrady za neadekvátnu reakciu na havarijnú situáciu, keď napríklad s oneskorením vydali nariadenie o zatvorení škôl a školských zariadení.Vláda začiatkom týždňa pod tlakom občanov zverejnila požadované informácie o chemických látkach nachádzajúcich sa v továrni pred požiarom.Ľudia na zhromaždeniach však tento zoznam nepovažujú za hodnoverný ani za úplný. Obyvatelia mesta a okolitých obcí sa naďalej sťažujú na pretrvávajúci silný zápach po spálenine i na popolček a sadze, ktoré ich dráždia pri dýchaní a veľmi ťažko sa odstraňujú v domoch a bytoch. Splodiny horenia v ovzduší a sadze detekovali v 39 obciach a mestách regiónu.Veľké škody hlásia aj chovatelia dobytka, ktorí sú nútení vylievať nadojené mlieko, i poľnohospodári. Ministerstvo poľnohospodárstva deklarovalo, že chovateľov, spracovateľov i pestovateľov odškodní, uviedol portál France Info.Poslanec Európskeho parlamentu Raphael Glucksmann uviedol, žeChemička Lubrizol bola zaradená do vyššej rizikovej kategórie podľa európskeho klasifikačného systému, používaného v rámci prevencie nehôd týkajúcich sa nebezpečných látok.Francúzske médiá pripomenuli fakt, že Lubrizol je závodom typu Seveso, v ktorých blízkosti by sa nemali nachádzať obytné zóny. V Rouene však táto požiadavka nie je splnená.