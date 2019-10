Rezort zahraničia upozorňuje na silnú búrku v Írsku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Írske úrady vyhlásili druhý najvyšší stupeň nebezpečenstva pre silným dažďom a pobrežnými záplavami. Územie má zastihnúť búrka Lorenzo. Trvať by mala od štvrtka od 18.00 h do piatka (4. 10.) do 3.00 h. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR na internetovej stránke.uviedol rezort diplomacie.Búrka by mala spôsobovať pobrežné záplavy a mala by mať ničivé následky. Veľvyslanectvo Slovenska v Dubline preto turistov upozorňuje, aby sa pohybovali vonku iba v nutných prípadoch. Majú sa tiež riadiť pokynmi miestnych úradov, bezpečnostných zložiek a miestnych samospráv.