Okolo 150 Slovákov a Čechov si v Bruseli pripomenulo august 1968

Ilustračná snímka

Brusel 21. augusta (TASR) - Okolo 150 Slovákov a Čechov sa v utorok večer stretlo v Bruseli v parku Cinquantenaire, aby si pripomenulo 50. výročie vstupu "spriatelených" vojsk na územie Československa.Akcia v blízkostí inštitúcií EÚ bola súčasťou happeningu Invaze18.cz, do ktorého sa zapojili občania 127 miest z Českej republiky aj zo zahraničia. Medzi Slovákmi v Belgicku akciu prostredníctvom sociálnych sietí spopularizovala platforma "Od Tatier k Schumanu", ktorá spája Slovákov a Čechov v Bruseli prostredníctvom rôznych akcií a diskusií so zaujímavými osobnosťami zo SR a ČR, ako aj Stále zastúpenie SR pri EÚ.Aj Slováci a Česi v Bruseli boli vyzvaní, aby v utorok od 18.00 do 19.00 h prišli "okupovať" Brusel papierovými vojakmi a tankami, prípadne so sviečkami na počesť padlých počas intervencie vojsk Varšavskej zmluvy a pútačmi, ktorými mali vyjadriť svoj postoj k historickej udalosti spred 50 rokov.Na stránke Invaze18.cz sa uvádza, že výzva "okupovať" súkromné aj verejné miesta papierovými vojakmi je snahou upozorniť širšiu verejnosť na stratu historickej pamäti a iné súčasné okupácie.Bruselské podujatie sa skončilo zaspievaním českej a slovenskej hymny, na udalosti spred 50. rokov upozornili predstavitelia Stáleho zastúpenia SR, slovenskej komunity v Bruseli a s krátkym prejavom vystúpil aj hlavný architekt Európskej komisie Peter Beňuška.Slovenské zastúpenie SR pri EÚ na svojej stránke upozorňuje, že 21. august 1968 patrí medzi zlomový v slovenských aj európskych dejinách.uvádza sa v oficiálnom stanovisku úradu.Stále zastúpenie pri tejto príležitosti upozornilo, že v priestoroch Európskeho parlamentu bude sprístupnená výstava fotografií Ladislava Bielika, ktorými známy fotograf zachytil udalosti spred 50 rokov. Výstava sa uskutoční v posledný augustový a v prvý septembrový týždeň.