Pakistan protestuje proti súťaži karikatúr Mohameda v Holandsku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 22. augusta (TASR) - Pakistan prostredníctvom svojich diplomatov na ambasáde v Haagu vyjadril protest proti zámeru poslanca a lídra Strany slobody (PVV) Geerta Wildersa zorganizovať súťaž karikatúr na adresu Mohameda, považovaného za Alahovho proroka. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.Podľa DutchNews.nl pakistanský denník Tribune informoval o tom, že ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu poverilo svojho veľvyslanca v Haagu, aby spolu s ambasádormi členských krajín Organizácie islamskej spolupráce (OIC) oslovili holandskú vládu a vzniesli protest proti zámeru lídra PVV usporiadať súťaž s rúhavými karikatúrami na adresu Mohameda. OIC združuje 57 krajín sveta, kde prevláda islam ako hlavné náboženstvo.Mohamed je zakladateľ islamu. Je autorom myšlienok, ktoré jeho žiaci a nasledovníci zostavili do podoby Koránu, posvätnej knihy moslimov.uvádza sa v stanovisku pakistanského ministerstva zahraničných vecí.Wilders v júni tohto roku oznámil, že má do súťaže prihlásených viac ako 200 karikatúr. Víťaz netradičnej súťaže bude vybraný koncom tohto roka na podujatí v bezpečnej časti holandského parlamentu, kde sídlia poslanci PVV.Strana slobody je známa svojimi protiimigrantskými a protimoslimskými postojmi.Holandský parlament pred troma rokmi odmietol Wildersov plán, aby v rámci budovy tejto inštitúcie usporiadal výstavu protimoslimských karikatúr.