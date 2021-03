Okolo Katalánska vyhral stredajšiu etapu Adam Yates, Sagan sa v čele nepohyboval

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Brit Adam Yates z tímu Ineos Grenadiers sa stal víťazom stredajšej horskej 3. etapy na pretekoch Okolo Katalánska dlhej 203,1 km s cieľom v lyžiarskom stredisku Vallter 2000.V záverečnom dlhom stúpaní mal najviac síl spomedzi všetkých jazdcov, podarilo sa mu tiež odraziť útok Estebana Chavesa (BikeExchange) z Kolumbie, ktorý napokon za víťazom zaostal o 13 sekúnd, tretí v stredu finišoval domáci jazdec Alejandro Valverde (Movistar) s mankom 19 sekúnd na Yatesa. O dvanásť sekúnd za Španielom prišli do cieľa Brit Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a Belgičan Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).Stredajší triumf Adama Yatesa je o to cennejší, že sa ním dostal na čelo celkovej klasifikácie a vo štvrtok bude jazdiť so zeleným dresom lídra. Vyzliekol z neho Portugalčana Joaa Almeidu (Deceuninck - Quick Step), ktorý za Britom zaostal o 47 sekúnd. Almeidu v priebežnom poradí klesol na 3. priečku s celkovým mankom 50 sekúnd, o päť sekúnd lepší je na druhej priečke Yatesov tímový kolega Austrálčan Richie Porte , ktorý v stredu skončil deviaty.Slovenský jazdec Peter Sagan (Bora hansgrohe) sa v súlade s očakávaniami v závere etapy nepohyboval na čele pretekov, keďže sa jednalo o horský dojazd.