Španieli posielajú Ronalda späť do Realu Madrid, jeho návrat si vie predstaviť aj tréner Zidane

Nikdy nemal odísť

Talianske dobrodružstvo sa končí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ak by mali byť pravdivé správy zo španielskych médií, tak Real Madrid sa chystá skúpiť polovicu futbalovej Európy. Po "zaručených" informáciách o príchode Kyliana Mbappého Erlinga Haalanda či Davida Alabu sa aktuálne začína na Pyrenejskom polostrove pretriasať možný návrat Cristiana Ronalda do madridského veľkoklubu. Vedenie španielskeho šampióna túto informáciu zatiaľ nepotvrdilo.Napriek tomu, že Ronaldo v tejto sezóne strelil v drese Juventusu Turín 30 gólov v 34 zápasoch, výsledky tímu nezodpovedajú jeho vysokým ambíciám. Príliš skorá rozlúčka v osemfinále Ligy majstrov a aktuálne mankom 10 bodov na lídra Inter Miláno Serie A dávajú priestor špekuláciám o odchode 36-ročného portugalského kanoniera. O mužovi s prezývkou CR7 je všeobecne známe, že okrem strieľania gólov baží aj po víťazných trofejach. Aj tých kolektívnych."Ronaldo od nás nikdy nemal odísť. Je to stále jeden z najlepších hráčov sveta, s ním sme boli vždy bližšie k víťazstvám," povedal kapitán Realu Madrid Sergio Ramos o svojom niekdajšom spoluhráčovi. "Jeho odchod do Juventusu pred troma rokmi znamenal stratu pre neho aj pre Real. Je to rozdielový hráč," doplnil Sergio Ramos na webe denníka Marca. Tréner štvrťfinalistu Ligy majstrov Zinedine Zidane sa už viackrát vyjadril, že hráč typu Ronalda sa neodmieta. "Jeho návrat by sa mohol uskutočniť," načrtol Zidane.Napriek tomu, že jeden z klubových riaditeľov Fabio Paratici nedávno ubezpečil, že Ronaldo bude aj v ďalších rokoch súčasťou futbalového projektu Juventusu, iné zdroje uvádzajú, že ak Portugalčan nezíska na konci tejto sezóny žiadny titul, bude sa porúčať zo severu Talianska."Ronaldo už začal chápať, že jeho talianske dobrodružstvo sa chýli ku koncu. Do Turína totiž odchádzal s jednoznačným cieľom pridať ďalší triumf v Lige majstrov a to sa mu nepodarilo. Jedna účasť vo štvrťfinále za tri roky je málo. Preto je pripravený odísť z Juventusu," napísala Marca.Ak sa "Starej dáme" nepodarí pridať desiaty majstrovský titul v sérii, jednu trofej v tejto sezóne predsa len môže získať. Ronaldo a spol. sa v domácej pohárovej súťaži Coppa Italia dostali do finále, kde si 19. mája zmerajú sily s Atalantou Bergamo