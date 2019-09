Okolo Slovenska s piatimi tímami World Tour, Pinot nakoniec nepríde

Thibaut Pinot, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trať 63. ročníka Okolo Slovenska:

1. etapa - 18. septembra (1. poletapa: Bardejov – Bardejov, 138,2 km, 2. poletapa: časovka jednotlivcov, Bardejov – Bardejov, 7,4 km)



2. etapa - 19. septembra: Bardejov – Ružomberok, 226,6 km



3. etapa - 20. septembra: Ružomberok – Hlohovec, 200,6 km



4. etapa - 21. septembra: Hlohovec – Senica, 146 km

Bratislava 9. septembra (TASR) - Populárne cyklistické preteky Okolo Slovenska odštartujú o desať dní už svoju 63. kapitolu. Tradičné podujatie, ktoré sa začne 18. septembra dvojetapou v Bardejove, patrí v hierarchii pretekov Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) v kategórii 2.1 medzi "najpríťažlivejšie" a opäť dokázalo pritiahnuť pod Tatry svetové cyklistické hviezdy. Síce budú chýbať pôvodne ohlásení Thibaut Pinot a Jan Polanc, no diváci si na slovenských cestách budú môcť pozrieť Eliu Vivianiho, Alexandra Kristoffa, Arnauda Demareho či Emanuela Buchmanna.Na vlaňajšej edícii sa na Okolo Slovenska predstavili premiérovo dva World Tour tímy Deceuninck-Quick-Step a Bora-Hansgrohe. Tento rok posunuli organizátori latku opäť vyššie a k spomínanej dvojici sa pridali aj ďalšie tri elitné zoskupenia - CCC, Groupama-FDJ a SAE Team Emirates. Okrem tejto pätice príde na preteky aj osem prokontinentálnych tímov a celkovo sa na podujatí predstaví 22 účastníkov. Medzi nimi opäť nechýbajú jediná slovenská kontinentálna stajňa Dukla Banská Bystrica a slovenská reprezentácia. Prvýkrát v histórii sa na podujatí predstavia cyklisti až z 30 krajín sveta, zastúpenie nebude mať len ázijský kontinent.V uplynulých týždňoch prišlo k niekoľkým zmenám v nomináciách, z FDJ vypadol víťaz tohtoročnej etapy Tour de France na Tourmalete Thibaut Pinot, ktorý ukončil tohtosezónnu pretekársku činnosť pre slabú výkonnosť. Nebude tak obhajovať ani vlaňajšie prvenstvo na poslednom monumente roka Il Lombardia. Z tímu SAE nepríde nositeľ ružového trička na tohtoročnom Giro d'Italia Slovinec Jan Polanc. Po zdravotných problémoch odpadol aj Patrik Tybor z Dukly, slovenský tím tak ešte neoznámil meno jeho náhradníka.povedal pre TASR športový riaditeľ podujatia Ľudovít Lučanič.Ten nemá jasného favorita na celkové prvenstvo, skôr okruh adeptov, medzi ktorými je asi päť pretekárov.Zo Slovákov sa predstavia opäť Erik Baška s Jurajom Saganom v drese Bory, jazdci Dukly Banská Bystrica a slovenská reprezentácia.uviedol Lučanič.Tento rok budú na rozdiel od vlaňajška jazdiť v pelotóne len štyri dresy. Žltý je určený pre lídra celkového poradia, s modrými bodkami pre víťaza bodovacej súťaže, s červenými bodkami pre najlepšieho vrchára a biely pre najlepšieho mladého jazdca. Organizátori budú odovzdávať aj bielo-modro-červený pre najlepšieho Slováka, no ten v ňom po zmene pravidiel UCI nebude jazdiť v pelotóne.Trasa 63. ročníka, ktorý odštartuje 18. a skončí sa 21. septembra, je skôr stavaná pre klasikárov či šprintérov. V úvodný deň je na programe dvojetapa, najprv 138,2 km dlhá rovinatá trať so štartom a cieľom v Bardejove a následne sa v rovnakom meste uskutoční aj 7,4 kilometrov dlhá časovka. Na druhý deň sa pelotón presunie z východného Slovenska do Ružomberka, 226,6 km dlhá trasa prinesie tri rýchlostné a až päť horských prémií (Obručné, Stráňanské sedlo, Magurské sedlo, Starý Smokovec, Štrbské Pleso), pričom najvyšší bod celého podujatia bude na Štrbskom Plese (1257 mnm). Tretia etapa (200,6 km) s tromi horskými i rýchlostnými prémiami povedie z Ružomberka do Hlohovca a záverečná štvrtá bude mať cieľ v Senici. Počas nej prejdú cyklisti päť menej náročných vrchárskych prémii a tri rýchlostné. Dokopy na nich čaká 714 km, 14 horských a desať rýchlostných prémií.Podujatie sa skrátilo na štyri dni, keďže už v nedeľu 22. septembra odštartujú majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike v anglickom grófstve Yorkshire a pred Okolo Slovenska sú preteky World Tour v Quebecu a Montreale.Organizátorom sa opäť nepodarilo zabezpečiť priamy prenos z celého podujatia. RTVS bude každý deň vysielať súhrn a prinesie živý záznam z prvej a poslednej etapy. Síce prišla ponuka od Eurosportu, no organizátori na to nemali finančné podmienky. Rozpočet na podujatie je tento rok okolo 600.000 eur, priamy prenos by ho zvýšil až dvojnásobne.dodal Lučanič.