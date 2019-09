Lukašenko by chcel spolu s Ruskom a Ukrajinou zorganizovať olympiádu

Na snímke Alexander Lukašenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 9. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko by chcel v budúcnosti v spolupráci s Ruskom a Ukrajinou usporiadať olympijské hry. Informoval o tom portál insidethegames.biz.Bielorusko už dokázalo na vysokej úrovni zorganizovať tohtoročné Európske hry, v týchto dňoch sa v jeho metropole Minsku koná prestížny atletický súboj medzi Európou a USA. V roku 2021 sa v Bielorusku a Lotyšsku uskutoční svetový šampionát v hokeji, pričom podľa Lukašenka by si jeho krajina mohla trúfnuť aj na najväčší športový sviatok.povedal 65-ročný bieloruský prezident pre tlačovú agentúru BelTA a zdôvodnil, prečo si to myslí.Kameňom úrazu by však mohla byť Lukašenkova kontroverzná povesť posledného diktátora v Európe. Jeho režim obviňujú z porušovania ľudských práv, prenasledovania nezávislých novinárov, menšín i opozičných politikov.Európske hry však podľa bieloruskej hlavy štátu jasne ukázali, že turistom nehrozí počas návštevy krajiny žiadne riziko.dodal Lukašenko.