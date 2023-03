Okolo Zeme preletí asteroid schopný zničiť mesto, bude bližšie než Mesiac (video+foto)

24.3.2023 (SITA.sk) - Asteroid dostatočne veľký na to, aby zničil mesto, sa tento víkend neškodne priblíži k Zemi a obežnej dráhe Mesiaca. Sobotňajší úkaz ponúkne astronómom možnosť sledovať asteroid zo vzdialenosti niečo viac ako 168-tisíc kilometrov, čo je menej ako polovica vzdialenosti k Mesiacu. Vďaka tomu bude asteroid viditeľný cez ďalekohľady a malé teleskopy.Kým prelety asteroidov sú pomerne bežné, americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že je zriedkavé, aby sa nejaký dostal do takejto blízkosti. Podľa NASA sa tak udeje raz za desať rokov.Podľa vedcov je predmetný asteroid známy ako 2023 DZ2 veľký od 40 do 90 metrov. Objavili ho pred mesiacom. V sobotu preletí okolo Zeme rýchlosťou približne 28-tisíc kilometrov za hodinu.Predstaviteľ Európskej vesmírnej agentúry Richard Moissl poznamenal, že neexistuje šanca, že by asteroid zasiahol Zem, no „jeho blízkosť ponúka skvelú príležitosť na pozorovanie“. Asteroid sa k nám opäť vráti až v roku 2026. Aj keď sa spočiatku zdalo, že by sa mohol zraziť so Zemou, vedci to odvtedy vylúčili.