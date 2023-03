Heger: Slovensko je pripravené poskytnúť svoje kapacity na výrobu munície

Ukrajina potrebuje muníciu rýchlo

Špeciálne poďakovanie Slovensku

24.3.2023 (SITA.sk) - Slovensko je pripravené poskytnúť svoje kapacity na výrobu munície. Povedal to poverený predseda vlády Eduard Heger na brífingu počas dvojdňového summitu Európskej únie v Bruseli. Podľa neho je to príležitosť zvýšiť hospodársky rast a zamestnanosť.Pripomenul stredajšiu návštevu eurokomisára pre vnútorný trh Thieryho Bretona na Slovensku, ktorý si pozrel kapacity na výrobu munície.Podpora Ukrajiny v tejto oblasti bola jednou z tém summitu. Heger podčiarkol, že naša susedná krajina potrebuje muníciu rýchlo, pretože čelí veľkej ofenzíve zo strany Ruska.„Niektorí premiéri hovorili, že majú informácie, že denne dopadne na územie Ukrajiny 30-tisíc až 60-tisíc nábojov z ruských zbraní. Ukrajina pritom kontruje niekoľkými tisíckami,“ poukázal premiér. Zároveň dodal, že ruské zbrane nie sú presné, „preto ničia krížom krážom všetko možné“ a Ukrajina má vďaka podpore západu presnejšie zbrane.Heger zároveň zdôraznil, že Slovensko podporuje návrh na navýšenie Európskeho mierového nástroja, z ktorého budú preplatené aj naše stíhačky MiG-29.Európsky mierový nástroj by sa mal zvýšiť o 3,5 miliardy eur. Podľa slov premiéra si aj ostatné krajiny EÚ uvedomujú, že ide o nevyhnutný krok. Výhrady k tomu nepadli ani zo strany Maďarska.K summitu sa online pripojil aj prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj , ktorý sa špeciálne poďakoval Slovensku a Poľsku za pomoc so stíhačkami a zdôraznil túžbu po mieri. Heger je rád, že sa podarilo dostať slovenské stíhačky MiG-29 na Ukrajinu.Podľa jeho slov Ukrajina spraví na migoch ešte nejaké opravy, aby mohli byť následne nasadené na obranu pozemných cieľov a civilistov.