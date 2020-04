Okolo Zeme preletí obrovský asteroid, NASA ho objavila v roku 1998

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.4.2020 (Webnoviny.sk) - Okolo Zeme preletí v stredu okolo poludnia obrovský asteroid. Dva kilometre široké vesmírne teleso 1998 OR2 ponúka astronómom výnimočnú príležitosť, aby ho teleskopom detailne preštudovali, informuje americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).Asteroid bude podľa údajov NASA najbližšie k Zemi okolo 11:55 SELČ, napriek tomu však bude od nej stále veľmi vzdialený - približne 6,3 milióna kilometrov alebo šestnásťkrát ďalej ako Mesiac. Preto nepredstavuje pre Zem žiadne nebezpečenstvo.Zmienený asteroid objavil tím NASA v júli 1998. Podľa vedcov patrí do kategórie "potenciálne nebezpečných asteroidov". Od roku 1998 preto jeho dráhu neustále sledujú. "V dôsledku toho vieme s istotou povedať, že sa tento asteroid počas najbližších 200 rokov nedostane do kontaktu so Zemou," uviedli.Napriek tomu sa v roku 2079 dostane k Zemi bližšie než teraz. Vtedy bude od nej len štyrikrát vzdialenejší ako Mesiac.