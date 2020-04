Karmen Pál Baláž predstavuje novinku plnú lásky a slnka Zažiť ešte raz

Novinka Zažiť ešte raz je typicky letná, veselá, chytľavá pieseň plná lásky a slnka, pri ktorej si poslucháč hneď začne podupkávať do rytmu. Klip ku skladbe Adama Ďuricu a rapera Akalakyho režíroval Robo Bošeľa z Banskej Bystrice. Z nového režiséra sa speváčka teší, pretože ako vraví, nový klip bude zas z iného pohľadu.

„Som veľmi rada, že sa nám k tejto pesničke podarilo natočiť aj videoklip, ktorý sme stihli spáchať ešte pred uzatvorením okresov kvôli koronavírusu. Chceli sme, aby to bol taký letný, pozitívny klip, z ktorého by šla dobrá energia. Natáčali sme ho pri jazierku v Šaštíne a na westernovo zameranom Ranchi 13 v Nemšovej. Sú v ňom aj nočné scény pri ohníku, ktoré sme točili o tretej ráno. Je to síce letný klip, ale ja som tam skoro zamrzla, lebo boli 2 stupne. Musela som to vydržať a tváriť sa, že je všetko OK,“ smeje sa Karmen. „Zaujímavé na klipe ešte je, že v ňom neúčinkuje herec, ale zahrala som si v ňom s mojim priateľom. Nemusela som sa na nič hrať, chceli sme, aby to bolo čo najviac prirodzené. Boli sme všetci veľmi šikovní a vďaka tomu, že sme točili aj v noci, zvládli sme to všetko behom jedného dňa,“ hovorí speváčka.

Teší sa na stretnutie s fanúšikmi

Aj napriek koronapauze nestráca Karmen optimizmus a chce pokračovať v prípravách na koncerty. „Pevne verím, že čoskoro sa to všetko uvoľní a budem môcť ísť do Košíc za mojou kapelou, s ktorou sme intenzívne pracovali na zostavení repertoáru na letné koncerty a tiež na celú sezónu, na ktorých sme chceli predstaviť ľuďom moje cédečko. Teraz sa to celé zaseklo, ale dúfam, že sa čoskoro stretneme a v skúšaní budeme pokračovať aj napriek tomu, že sa asi celé leto s fanúšikmi naživo na koncertoch neuvidíme.“

Natália Novotná

foto: René Bošeľa